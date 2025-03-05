أسطورة «اليونايتد» في المقدمة.. الأكثر تتويجاً بألقاب «الدوريات الكبرى»

معتز الشامي (أبوظبي)



يعد الفوز بلقب الدوريات الخمسة الكبرى صعباً للغاية، ورغم أن البعض يعتقد أن التتويج بالدوري الفرنسي أسهل من نظيره الإنجليزي أو الإسباني، فإن رفع اللقب في «البطولات الخمس» يعد إنجازاً، وتسيطر الدوريات الكبرى في أوروبا على كرة القدم، ومن بين 23 نادياً فازت بدوري أبطال أوروبا، 8 فقط من خارج الدوريات الخمسة الكبرى.

وكان آخر فريق من خارج الدوريات الخمسة الكبرى يفوز بالمسابقة، هو بورتو من الدوري البرتغالي، قبل 20 عاماً، في موسم 2003-2004، ولكن أي اللاعبين حصلوا على أكبر عدد من الألقاب في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي؟.

يتصدر القائمة أسطورة مانشستر يونايتد رايان جيجز، حيث قضى الويلزي 21 عاماً في اليونايتد، واستمتع النادي بأنجح فترة في تاريخه تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، وفي ذلك الوقت فاز بما يصل إلى 13 لقباً في الدوري الإنجليزي من 1992-1993 إلى 2012-2013، وكان جيجز جزءاً من كل انتصار.

بينما يأتي الجناح الأسطوري بمفرده في المركز الأول، يتبعه 6 لاعبين في المركز الثاني بـ 12 لقباً في الدوري، ومع ذلك يكون لدى اثنين من هؤلاء النجوم فرصة جيدة للتعادل مع الويلزي هذا الموسم، وفاز الأيقونة ليونيل ميسي بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، قبل أن يفوز بالدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان، وفاز ديفيد ألابا بـ 10 ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، وأضاف لقبين في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ويمكنه إضافة لقب آخر مع الملكي هذا الموسم، ليتساوى في الصدارة، كما فاز توماس مولر بجميع ألقابه الـ 12 في الدوري الألماني مع البايرن، ويتصدر فريقه الدوري بفارق 8 نقاط حتى الآن هذا الموسم، لذا من المرجح أن يعادل الألماني جيجز بحلول مايو، وفاز جاري نيفيل أيضاً بـ 12 لقباً، مع مانشستر يونايتد.

وفاز أسطورة ريال مدريد باكو خينتو بـ 12 لقباً في الدوري الإسباني في الخمسينيات والستينيات، بينما كان كينجسلي كومان فائزاً في كل مكان ذهب إليه، حيث تُوج بـ 8 ألقاب في الدوري الألماني مع البايرن، ولقبين في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، ولقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وهناك 9 لاعبين آخرين لديهم 10 ألقاب، مانويل نوير، بول سكولز، آريين روبن، تياجو ألكانتارا، وروبرت ليفاندوفسكي، وجانلويجي بوفون، وزلاتان إبراهيموفيتش، وجيرارد بيكيه، وخوسيه مارتينيز سانشيز «بيري».

ومن بين 16 لاعباً حصلوا على لقب الدوري ضمن الخمسة الأوائل 10 مرات أو أكثر، فشل بوفون وإبراهيموفيتش فقط في الفوز بدوري أبطال أوروبا، ويحتل كريستيانو رونالدو المركز 62 في القائمة، بعد أن فاز بلقب الدوري ضمن الخمسة الأوائل 7 مرات فقط خلال مسيرته الرائعة، ومع ذلك، فإن النجم البرتغالي هو من بين 23 لاعباً فازوا باللقب في 3 من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وحتى الآن، لم ينجح أي لاعب في تحقيق إنجاز الفوز به في 4 من الأقسام الخمسة.