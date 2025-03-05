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الرياضة

منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى» في النمسا

منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى» في النمسا
5 مارس 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُجرى يوم الخميس في مدينة لينز قرعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو «جراند بري»، التي تقام هناك من 7 إلى 9 مارس الحالي، بمشاركة 438 لاعباً ولاعبة من 52 دولة.
وتأتي مشاركة منتخبنا، ضمن برنامج الإعداد من أجل التأهل للمرة السادسة إلى الألعاب الأولمبية، وتقام الدورة المقبلة في «لوس أنجلوس 2028»، والتي تسبقها العديد من المشاركات الإقليمية والدولية، وبدأت هذا العام ببطولة باريس، وطشقند، وحالياً النمسا، وصولاً إلى «أبوظبي جراند سلام» من 17 إلى 19 أكتوبر 2025.
وانتظم منتخبنا بمقر إقامة الوفود فور وصول البعثة إلى لينز برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، ، وتبدأ المنافسات ظهر غد بالصالة الرياضية.

 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
النمسا
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