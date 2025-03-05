شرودر: النصر قادر على حسم «التأهل الخليجي» من الكويت



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، قدرة فريقه حسم تأهله إلى نهائي «دوري أبطال الخليج للأندية 2024- 2025»، أمام مضيفه القادسية الكويتي، في مباراة إياب الدور نصف النهائي الحاسمة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد الحمد في الكويت، رغم الخسارة في مباراة الذهاب 0-1 على استاد آل مكتوم في دبي.

وقال شرودر: «نملك شوطاً ثانياً، و90 دقيقة أخرى في مباراة الإياب، نستطيع العودة خلالها، خاصة بعد الشوط الثاني القوي الذي قدمناه أمام المنافس الكويتي، وأتيحت لنا أكثر من فرصة كان بإمكاننا التسجيل منها».

وتكبد «العميد» الخسارة الأولى في مباراته السابعة في «أبطال الخليج» أمام القادسية، بعدما سجل المغربي إسماعيل خافي الهدف الوحيد من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 38 من المباراة، التي شهدت طرد قائد «الأزرق» علي مبخوت بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 23.

وذكر شرودر مدرب «العميد»، أن الطرد المبكر لمبخوت صعب مهمة فريقه في المباراة، وقال: «بعد الطرد أصبحت المباراة أكثر صعوبة».

وأضاف: «القادسية لم يصنع فرصاً كثيرة للتهديف، لكنهم استطاعوا استغلال خطأ دفاعي، وتقدموا بهدف اللقاء الوحيد، وفي الشوط الثاني، رغم النقص العددي كنّا الأفضل وسيطرنا على مجريات المباراة».

وأشاد مدرب «الأزرق» بفريقه، وقال: «العقلية التي أظهرها لاعبونا، خاصة في الشوط الثاني، والانضباط التكتيكي في وسط الملعب والهجوم، يؤكد قدرتنا على الفوز في المباراة العودة، ولدينا شوط ثانٍ و90 دقيقة أخرى في مباراة الإياب نستطيع العودة خلالها».

في المقابل، شدّد الصربي زيليكو بتروفيتش، مدرب القادسية على أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة في مباراة الإياب، رغم نجاح فريقه في حصد فوز مهم 1-0 ذهاباً، وقال: «سعيد بالفوز الذي يمنحنا الأفضلية، وأعرف أن الأفضلية ليست كبيرة أمام منافس قوي ويملك لاعبين متميزين قادرين على العودة، وأعتقد أن المباراة كانت أفضل قبل الطرد والنقص العددي في صفوف المنافس».

وأضاف: «افتقدنا مجموعة من العناصر الأساسية في مباراة الذهاب، وعانى اللاعبون الإرهاق في ظل توالي المباريات، ونطمح إلى الوصول إلى النهائي رغم صعوبة المهمة».

وحول تميّز أداء القادسية في المباريات خارج ملعبه في «أبطال الخليج»، حيث خاض 4 مباريات تعادل في 3 وفاز في مباراته الرابعة أمام النصر 1-0، أوضح بتروفيتش: «أعتقد أن الأجواء الإيجابية في الفريق ساعدتنا كثيراً في تحقيق الأفضل، لم يتوقع أحد وصولنا إلى نصف النهائي، والآن نحن ننافس من أجل بلوغ النهائي».