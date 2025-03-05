الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرودر: النصر قادر على حسم «التأهل الخليجي» من الكويت

شرودر: النصر قادر على حسم «التأهل الخليجي» من الكويت
5 مارس 2025 13:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3»: إغلاق معابر غزة يؤثر سلباً على عمليات الإغاثة
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك


أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، قدرة فريقه حسم تأهله إلى نهائي «دوري أبطال الخليج للأندية 2024- 2025»، أمام مضيفه القادسية الكويتي، في مباراة إياب الدور نصف النهائي الحاسمة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد الحمد في الكويت، رغم الخسارة في مباراة الذهاب 0-1 على استاد آل مكتوم في دبي.
وقال شرودر: «نملك شوطاً ثانياً، و90 دقيقة أخرى في مباراة الإياب، نستطيع العودة خلالها، خاصة بعد الشوط الثاني القوي الذي قدمناه أمام المنافس الكويتي، وأتيحت لنا أكثر من فرصة كان بإمكاننا التسجيل منها».
وتكبد «العميد» الخسارة الأولى في مباراته السابعة في «أبطال الخليج» أمام القادسية، بعدما سجل المغربي إسماعيل خافي الهدف الوحيد من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 38 من المباراة، التي شهدت طرد قائد «الأزرق» علي مبخوت بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 23.
وذكر شرودر مدرب «العميد»، أن الطرد المبكر لمبخوت صعب مهمة فريقه في المباراة، وقال: «بعد الطرد أصبحت المباراة أكثر صعوبة».
وأضاف: «القادسية لم يصنع فرصاً كثيرة للتهديف، لكنهم استطاعوا استغلال خطأ دفاعي، وتقدموا بهدف اللقاء الوحيد، وفي الشوط الثاني، رغم النقص العددي كنّا الأفضل وسيطرنا على مجريات المباراة».
وأشاد مدرب «الأزرق» بفريقه، وقال: «العقلية التي أظهرها لاعبونا، خاصة في الشوط الثاني، والانضباط التكتيكي في وسط الملعب والهجوم، يؤكد قدرتنا على الفوز في المباراة العودة، ولدينا شوط ثانٍ و90 دقيقة أخرى في مباراة الإياب نستطيع العودة خلالها».
في المقابل، شدّد الصربي زيليكو بتروفيتش، مدرب القادسية على أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة في مباراة الإياب، رغم نجاح فريقه في حصد فوز مهم 1-0 ذهاباً، وقال: «سعيد بالفوز الذي يمنحنا الأفضلية، وأعرف أن الأفضلية ليست كبيرة أمام منافس قوي ويملك لاعبين متميزين قادرين على العودة، وأعتقد أن المباراة كانت أفضل قبل الطرد والنقص العددي في صفوف المنافس».
وأضاف: «افتقدنا مجموعة من العناصر الأساسية في مباراة الذهاب، وعانى اللاعبون الإرهاق في ظل توالي المباريات، ونطمح إلى الوصول إلى النهائي رغم صعوبة المهمة».
وحول تميّز أداء القادسية في المباريات خارج ملعبه في «أبطال الخليج»، حيث خاض 4 مباريات تعادل في 3 وفاز في مباراته الرابعة أمام النصر 1-0، أوضح بتروفيتش: «أعتقد أن الأجواء الإيجابية في الفريق ساعدتنا كثيراً في تحقيق الأفضل، لم يتوقع أحد وصولنا إلى نصف النهائي، والآن نحن ننافس من أجل بلوغ النهائي».

الإمارات
دبي
النصر
دوري أبطال الخليج للأندية
القادسية
الكويت
ألفريد شرودر
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©