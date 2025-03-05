البطائح يقترب من «مربع ذهب» دوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



اقترب البطائح من نصف نهائي دوري السلة، بعد الفوز على الظفرة 103-73، ضمن «البلاي إن»، ويخوض مباراته القادمة مع الفائز من الوحدة والوصل، وانتهت جولة الذهاب، بتفوق «الأصفر» على «العنابي» 86-79.

حسم البطائح الربع الأول 29-26، قبل أن يتسع الفارق في بقية الأرباع 24-12 في الثاني، و28-19 في الثالث و22-16 في الرابع، ليؤكد «الراقي» تفوقه في جميع مواجهاته أمام «الفارس» خلال الموسم الحالي، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من حسن حاجي، وسالم الزعابي، ومحمد ريان، وراقبها الدولي محمود رشاد.

وفي المباراة الثانية، تقدم الوصل في الربعين الأول والرابع 24-18 و21-14، والوحدة في الربع الثاني والثالث 27-24 و20-16، في مباراة أدارها طاقم دولي مكون من حمزة عباس، ومحيي الدين خطاب، وهيثم قوجه، وراقبها الدولي محمد الشمري، وتقام مباراة الإياب بين الوصل والوحدة يوم السبت المقبل، وفي حال فوز «الإمبراطور» يتأهل لملاقاة البطائح، وإذا رجحت كفة «أصحاب السعادة»، يتم الاحتكام لمباراة فاصلة 12 مارس الجاري.