الجوجيتسو.. «صدارة المشهد» في «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)



تتواصل منافسات الجوجيتسو لليوم الثاني، ضمن «النسخة الـ12» من «دورة ند الشبا الرياضية»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وبعد انطلاقة الجوجيتسو في الصالة الرئيسية في مجمع ند الشبا الرياضي، يتواصل الحدث تبوأ صدارة المشهد في الدورة اليوم، وسط مشاركة واسعة ومستويات مرتفعة.

وتنطلق أيضاً منافسات بطولة تحدي الموانع التي تعد تحدياً زمنياً لتخطي الموانع، حيث يركض المشاركون لمسافة 400 متر يتجاوزون خلالها 11 عائقاً، ويجب على المتسابقين إنهاء السباق بأسرع وقت ممكن، مع تحديد سقف زمني «5 دقائق»، ويُسمح لكل مشارك بالمشاركة مرة واحدة فقط خلال أيام التصفيات، وإذا تجاوز المتسابق أي عائق لأي سبب، سيتم استبعاده من السباق، ويسمح للمتسابقين محاولة تجاوز العائق الواحد مرتين فقط قبل اعتباره، وإذا لم يتمكن من اجتيازه تُطبق عليه عقوبة زمنية، وتتضمن البطولة الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات»، ويُسمح فيهما بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، ويتأهل للنهائيات أفضل 20 رجلاً وأفضل 20 سيدة حققوا أسرع زمن خلال أيام التصفيات.

على صعيد آخر، أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور الإداريين من الفرق المشاركة في البطولة، حيث أسفرت عن تقسيم الفرق العشرة المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، وتضمنت المجموعة الأولى فرق شرطة دبي حامل لقب البطولة، بالإضافة إلى شرطة الشارقة، دائرة المالية، محاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما ضمّت الثانية فرق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، ماي دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة تنمية المجتمع، وتنطلق منافسات البطولة الأحد المقبل.

من جانبها أسفرت منافسات اليوم الثاني من دور المجموعات في بطولة فرق البادل عن فوز فريق السعودية على أستراليا 2-1، في مباراة ماراثونية، حيث تفوق الثنائي الأسترالي دومينيك بيتشارد، ماريوس زيلبا على الثنائي السعودي قاسم عبيدان ونواف القاضي في الجولة الأولى 6-3 و6-4، وفي الجولة الثانية تمكّن الثنائي السعودي فيصل الربدي وعبدالرحمن الزم من الفوز على الثنائي الأسترالي تيم براون وروس تايلور 6-3 و7-6، بعد أن التعادل، واللعب على «النقطة الذهبية»، وفي الجولة الثالثة، فاز الثنائي السعودي سطام الشهراني وحسين المعراج، على الثنائي الأسترالي فوك فيليكوفيتش وجونو بريكي 5 - و 6 -4 و7-6 بعد التعادل والتنافس على «النقطة الذهبية».

وفي المباريات الأخرى، فاز هولندا على الكويت 2–1، وإيران على البحرين 3-0.

على صعيد متّصل، أعلنت شركة داماك العقارية عن رعايتها الألماسية لدورة ند الشبا الرياضية، تأكيداً على التزامها بدعم المبادرات الحكومية وتعزيز الرياضة واللياقة البدنية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وتأتي الرعاية عقب إعلان داماك عن شراكتها مع اتحاد البادل، لدعم انتشار رياضة البادل في المنطقة، وتوفير فرص جديدة للأجيال القادمة من الرياضيين، كما كانت داماك شريكاً فاعلاً في النسخة الأخيرة من «ألعاب دبي» للسنة الثانية على التوالي، ما يعزّز دورها الرائد في دعم الرياضة وتنمية المجتمع في المنطقة.