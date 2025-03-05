افتتاح المهرجان الرمضاني في «إيطالية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



افتتح خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، مهرجان رمضان 2025 في المدرسية الإيطالية الدولية في أبوظبي، والذي يشمل إقامة بطولات رياضية وورش عمل للفنون والحرف وأنشطة مجتمعية متنوعة.

وشهدت مراسم حفل الافتتاح أيضاً إزاحة الستار عن لوحة تذكارية بمناسبة عام المجتمع 2025، وتمثل التزام المدرسة بنشر ثقافة الشمولية والمشاركة الاجتماعية والتطور الجماعي، بحضور طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في مجلس أبوظبي الرياضي، ويوسف الخوري الرئيس التنفيذي لشركة محمد رسول الخوري وأولاده، وعارف الخوري، رئيس مجلس إدارة المدرسة الإيطالية الدولية، وفوائد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس، وعدد كبير من الشخصيات المجتمعية.

ويشمل المهرجان بطولات رياضية في ألعاب البادل، والتايكواندو، وبطولات كرة القدم بالتعاون مع أكاديمية يوفنتوس للفئات العمرية تحت 12 و14 سنة والكبار، وبطولات الشطرنج والألعاب الذهنية، وورش أخرى مصاحبة.

ويستمر المهرجان حتى يوم السبت المقبل، وتم توجيه الدعوة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة، إلى جانب إقامة سحوبات على جوائز قيمة يومياً.