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الرياضة

كأس منصور بن زايد.. «دائرة القضاء» يتألق بـ«سباعية» أمام «مركز الدراسات»

كأس منصور بن زايد.. «دائرة القضاء» يتألق بـ«سباعية» أمام «مركز الدراسات»
5 مارس 2025 14:08

 مصطفى الديب (أبوظبي)


استهل فريق «دائرة القضاء» وصيف النسخة الماضية من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، مشواره في «النسخة 12»، بفوز كبير على «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 7-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن المجموعة الثالثة.
وأعلن «دائرة القضاء» عن نفسه بقوة، من خلال الظهور الأول له في نسخة الحالية، بعدما خسر اللقب في العام الماضي، عبر ركلات الترجيح، أمام «مكتب الشؤون القانونية» في المباراة النهائية.
واستعان الفريق بمجهود المهاجم الدولي السابق سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة والمنتخب الوطني السابق، وقاد تيجالي زملاءه إلى الفوز الكبير، ونجح في هز الشباك مرة واحدة في اللقاء القوي، فيما سجل زميله لوجاه جونيور ثلاثة أهداف «هاتريك»، وجوس فيكتور «هدفين» وأحمد مجدي هدفاً، بينما أحرز خليفة المسكري هدف «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية». 
خطف لوجاه جونيور مهاجم «دائرة القضاء» الأنظار في المباراة، وتمكن من الحصول على جائزة «رجل المباراة»، بعدما سجل أول «هاتريك» في النسخة الحالية للبطولة.
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، فاز «قطاع الشؤون المالية والمشتريات» على «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» 2-1، وسجل بيتر سوتي ومحمد أحمد هدفي «قطاع الشؤون المالية والمشتريات»، فيما أحرز حمزة الزناتي هدف «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي». 

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واختارت اللجنة الفنية عبدالله يعقوب، حارس «قطاع الشؤون المالية والمشتريات»، أفضل لاعب، بعد التصديات الرائعة التي قام بها خلال المواجهة.
من ناحية أخرى، أشاد اللاعب الدولي السابق إسماعيل مطر بمبادرة تنظيم أول مباراة «استعراضية» بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18» و«خليجي 21» في الافتتاح الرسمي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، مؤكداً أن اللقاء أعاد للاعبين ذكريات سابقة متميزة، وأثنى على الجهود الرائعة المبذولة من اللجنة المنظمة للبطولة.
أشاد عمر عبدالرحمن نجم المنتخب الوطني السابق بالبطولة، مؤكداً أنها وصلت إلى مستويات عالية بسبب تواجد لاعبين أصحاب مستويات متميزة، وطالب الفرق المشاركة بالاستمتاع بالأجواء الرائعة للمنافسات، متمنياً التوفيق للجميع.
وتوجه «عموري» بالشكر إلى اللجنة المنظمة على استضافة أبطال «خليجي 18» و«خليجي 21» في المباراة الاستعراضية التي انتهت بالتعادل 2-2.

 

الإمارات
كأس منصور بن زايد لكرة القدم
إسماعيل مطر
عمر عبدالرحمن
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