«درس إيجابي» من بيريز إلى مبابي

أنور إبراهيم (القاهرة)



نزل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وهي عادته في المباريات المهمة، إلى «غرفة ملابس» اللاعبين بعد انتهاء مباراتهم أمام أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2-1، من أجل تهنئتهم على الفوز وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في مباراة الإياب.

وانفرد بيريز بالنجم الفرنسي كيليان مبابي في حديث طويل، بعد أن كان بعيداً تماماً عن مستواه خلال المباراة، ولكونه لم يكن قادراً على الحسم في مواجهة التكتل الدفاعي الذي فرضه الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو، ما أصاب جماهير «سانتياجو برنابيو» بخيبة أمل وإحباط، وذهب بعضها إلى حد الهتاف ضد النجم الذي تُعلق عليه الكثير من الآمال والطموحات، وآخرين غيره.

ولاحظ بيريز علامات الحزن وخيبة الأمل على وجه مبابي لشعوره بأنه لم يكن في حالته المثالية، ولم يتردد في توجيه بعض الكلمات المشجعة، حسبما ذكرت صحيفة «ديفنس سنترال»، وطيّب خاطره وذكّره بالأداء الرائع الذي قدمه في «الملحق الفاصل» أمام مانشستر سيتي، وتحدث إليه بالفرنسية قائلاً: «نحن هنا بفضل الأهداف الثلاثة التي سجلتها أمام السيتي»، وأضاف بلهجة جادة: «من الأهمية بمكان إلا يحدث تراخٍ أو تراجع في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم».

وقالت الصحيفة إنه رغم الأداء الباهت لمبابي، إلا إنه حظي بالثقة الكاملة من جانب رئيس النادي الذي قال له بنبرة متفائلة: «المباراة القادمة ستكون أفضل».

وأضافت الصحيفة إن مبابي يدرك تماماً أهمية هذه المرحلة من الموسم، وجميع المباريات «كؤوس» لا مجال للخطأ فيه، ولابد من أخذها على محمل الجد.

وفي ظل هذه الأجواء، يرغب مبابي في استعادة مستواه العالي لتلبية الطموحات المعلقة على شخصه، من خلال تكثيف جهده في التدريبات، ويدرك أيضاً أن دوره سيكون حاسماً في وضع فريقه على الطريق الصحيح، في لقاء الإياب أمام التكتل الدفاعي لأتلتيكو.