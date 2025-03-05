بايرن ميونيخ ينصح مولر بالاعتزال

برلين (د ب أ)



قال ماريو باسلر، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم السابق، إن اللاعب المخضرم توماس مولر ينبغي عليه أن ينهي مسيرته بنهاية هذا الموسم.

وقال باسلر لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، في حفل تقديم كتابه «الحياة بعد أفضل سنوات العمر» إنه كان يتعين على مولر أن يعتزل اللعب في وقت سابق لأنه لا يشارك إلا لفترات محدودة للغاية من المباريات.

وقال باسلر: «فاتته اللحظة المناسبة، أنا بالتأكيد أوصي بأن يعتزل بعد هذا الموسم، خدماته ستكون أقل حاجة في الموسم المقبل، الشباب سيأتي، وحان وقت رحيله».

وقضى مولر «35 عاماً كل مسيرته مع البايرن، وفاز معه بكافة الألقاب الممكنة، وهذا الموسم لم يلعب سوى ثلاث مباريات فقط بشكل كامل، وسجل هدفاً وحل بديلاً في الدقائق الأخيرة في بعض المناسبات.

وقال باسلر، الذي أنهى مسيرته في 2004: «لم أرغب في هذا لنفسي، أن أشارك بشكل متقطع. فقط لتضييع الوقت. وأنا أرى هذا الخطر مع توماس مولر».