الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ ينصح مولر بالاعتزال

بايرن ميونيخ ينصح مولر بالاعتزال
5 مارس 2025 15:16

 برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يفك عقدة ليفركوزن بـ«ثلاثية»
باريس سان جيرمان يقدم عرضاً رسمياً لضم كيميتش


قال ماريو باسلر، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم السابق، إن اللاعب المخضرم توماس مولر ينبغي عليه أن ينهي مسيرته بنهاية هذا الموسم.
وقال باسلر لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، في حفل تقديم كتابه «الحياة بعد أفضل سنوات العمر» إنه كان يتعين على مولر أن يعتزل اللعب في وقت سابق لأنه لا يشارك إلا لفترات محدودة للغاية من المباريات.
وقال باسلر: «فاتته اللحظة المناسبة، أنا بالتأكيد أوصي بأن يعتزل بعد هذا الموسم، خدماته ستكون أقل حاجة في الموسم المقبل، الشباب سيأتي، وحان وقت رحيله».
وقضى مولر «35 عاماً كل مسيرته مع البايرن، وفاز معه بكافة الألقاب الممكنة، وهذا الموسم لم يلعب سوى ثلاث مباريات فقط بشكل كامل، وسجل هدفاً وحل بديلاً في الدقائق الأخيرة في بعض المناسبات.
وقال باسلر، الذي أنهى مسيرته في 2004: «لم أرغب في هذا لنفسي، أن أشارك بشكل متقطع. فقط لتضييع الوقت. وأنا أرى هذا الخطر مع توماس مولر».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©