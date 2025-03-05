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الرياضة

مباراتان في ختام تأهيلي «تحدي الحبتور» للبولو

مباراتان في ختام تأهيلي «تحدي الحبتور» للبولو
5 مارس 2025 16:00

 دبي (الاتحاد)

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تقام يوم الخميس مباراتان في ختام الدور التأهيلي لكأس تحدي الحبتور للبولو، ويلتقي في الثالثة من بعد الظهر فريق الباشا بقيادة هاني جابشة، وبنسالي بقيادة ريشي بنسالي، وفي المباراة الثانية يلعب فريق الحبتور بقيادة حبتور الحبتور أمام فريق أنكورا لامار بقيادة ريان العجاجي، ويتحدّد على ضوء المباراتين طرفي المباراة النهائية للبطولة.
يذكر أن فرق الحبتور وبنسالي وأنكورا لامار لديها حظوظ متساوية، حيث سبق لكل منها الفوز بمباراة، ولدى كل فريق نقطتان، بينما خسر فريق بنجاش مباراتيه وحلّ خامساً، وينتظر الفريق الرابع في الترتيب ليلعب معه يوم السبت على كأس الترضية.

الإمارات
دبي
البولو
تحدي الحبتور
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