ريتشارد كيلتي يعتزل «أم الألعاب»

لندن (د ب أ)



أعلن العداء البريطاني ريتشارد كيلتي، بطل العالم وأوروبا السابق في سباق 60 متراً داخل الصالات، اعتزاله رياضة ألعاب القوى.

وفاز كيلتي «35 عاماً» المولود في ميدلسبره بالميدالية الذهبية في بطولة العالم داخل الصالات في بولندا في 2014ـ حيث فاز باللقب في زمن بلغ 6 ثوان و49 جزءاً من الثانية.

وكان كيلتي جزءاً من الفريق البريطاني الذي تُوج بذهبية سباق التتابع 4 في 100 في بطولة أوروبا التي أقيمت في زيوريخ بذات العام، بالإضافة إلى فوزه بالميدالية الفضية للتتابع ببطولة الكومنولث لإنجلترا في جلاسكو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العداء البريطاني واصل نجاحه الفردي في سباق 60 متراً، بالفوز بلقب بطولة أوروبا داخل الصالات مرتين متتاليتين في 2015 و2017، ثم حصد ذهبية الكومنولث كجزء من فريق إنجلترا في سباق تتابع 4 في 100 في 2018