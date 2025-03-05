حارس يواجه «الإيقاف الأطول» في إنجلترا



لندن (د ب أ)



يواجه ليام روبرتس حارس ميلوول الإنجليزي لكرة القدم احتمالية إيقافه لفترة أطول، بسبب تدخله الذي أدى إلى دخول جان فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن روبرتس حصل على بطاقة حمراء، بعدما قام بركل ماتيتا في رأسه، حيث تسابق اللاعبان للوصول للكرة في وقت مبكر من مباراة الدور الخامس بكأس إنجلترا التي أقيمت يوم السبت، واحتاج ماتيتا لـ25 غرزة.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه تقدم بطلب لزيادة مدة الإيقاف ضد روبرتس، موضحاً أن العقوبة المعتادة المتمثلة في ثلاث مباريات للإيقاف بسبب التصرفات العنيفة كانت «غير كافية بوضوح» في هذه الحالة.

ووصف ستيف باريش رئيس كريستال بالاس تدخل روبرتس بأنه «الأكثر تهوراً» الذي شاهده، بينما وصف الإعلامي والشخصية التلفزيونية بيرس مورجان الحادث بأنه «مخجل».

وأكد كريستال بالاس خروج ماتيتا من المستشفى بعدما أصيب بجرح خطير في أذنه اليسرى جراء التدخل العنيف.