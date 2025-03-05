"رياضة قبل الإفطار" في 50 موقعاً بالشارقة

ينظم مجلس الشارقة الرياضي، فعالية "رياضة قبل الإفطار" خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر الى 27 مارس الجاري، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من الساعة 5 إلى 6 مساء.

وتُقام الفعالية في 50 موقعًا مختلفًا في إمارة الشارقة، بالتعاون مع 10 أندية رياضية وتخصصية بالإضافة إلى مراكز اللياقة البدنية ويستهدف المجلس جذب نحو 15 ألف مشارك، حيث يحصل الفائزون الذين يلتزمون بالشروط المحددة على جوائز مالية وسيتم قياس تقدم المشاركين من خلال فحوصات ترصد تطور لياقتهم البدنية ومستوى التزامهم بالروح الرياضية والانضباط وتعليمات المدربين.

وأكد الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس، أن التحضيرات للفعالية بدأت منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أن الفعالية أصبحت جزءًا من الأجندة السنوية للمجلس لما تحققه من فوائد صحية وبدنية للمشاركين.