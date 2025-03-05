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الرياضة

3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»

3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
5 مارس 2025 17:00

فيتنام (وام)

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تنطلق غداً الخميس منافسات النسخة السابعة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ لسيدات الجولف، والتي تقام من 6 إلى 9 مارس الجاري في نادي هوينا شورز بمدينة دويكسوين الفيتنامية.
ويمثل الإمارات في هذا المحفل الكبير اللاعبات انتصار الريش، ولارا الشيب، وهناء ألان، بقيادة المدربة فلورا بيوث.
وتشارك اللاعبة انتصار الريش في البطولة بمعنويات عالية ومستوى فني يدعو إلى التفاؤل، حيث تحتل مركزاً مميزاً في تصنيف اتحاد الجولف، إثر الفوز ببطولة ترامب المفتوحة للسيدات في نادي ترامب الدولي للجولف بدبي، إلى جانب تحقيقها عدة مراكز متقدمة في منافسات الهواة في الإمارات.
وإلى جانب انتصار الريش، أنهت كل من لارا الشيب وهنا ألان استعداداتهما للبطولة بهدف المنافسة على المراكز الأولى، وبطموحات عالية على ضوء نتائج مميزة حققتاها في أكثر من منافسة خارجية، وأرقام وتصنيفات جيدة تشهد لهما بالكفاءة.
وقالت فلورا بيوث، مدربة المنتخب إن هذه البطولة فرصة كبيرة للاعبات الإمارات لاختبار قدراتهن على الساحة الآسيوية والعالمية، وهي محطة مهمة للاستحقاقات المقبلة، سواء الخليجية أو العربية، واتحاد الإمارات للجولف يحرص على المشاركة في مثل هذه البطولات لاكتساب الخبرات الدولية.

الإمارات
الجولف
فيتنام
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