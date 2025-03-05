كاراجر: أخطأت في حق كأس أفريقيا!



علي معالي (أبوظبي)



تراجع جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق عما قاله بشأن ضعف كأس أمم أفريقيا، عندما دار الحديث عن حظوظ المصري محمد صلاح مهاجم «الريدز» في الفوز بالكرة الذهبية، ورد كاراجر بأن كأس أفريقيا ليست بطولة كبرى، لكي يتم تتويج صلاح بالكرة الذهبية من خلالها، وقوبل ذلك بهجمة شرسة لأن ذلك يعد تقليلاً من الكرة الأفريقية.

قال كاراجر: «كنت مخطئاً في وصف كأس الأمم الأفريقية بأنها ليست بطولة كبرى، وأحاول شرح أسباب استحقاق صلاح للتتويج بالكرة الذهبية، ولديّ شعور بأن كأس الأمم الأفريقية، وكأس آسيا، وكأس الكونكاكاف، وكوبا أميركا، بمثابة بطولات كبرى تمثل قاراتها، ولكن بعضها لا يلقى الصدى لدى الأشخاص الذين يصوتون لجائزة الكرة الذهبية».

وقال: « بالنسبة لي لم يكن رأياً، بقدر مما هو حقيقة واقعة عند النظر إلى من فاز بالكرة الذهبية في آخر 40 أو 50 عاماً، وكنت في حديثي السابق أدافع عن صلاح ليكون أول لاعب أفريقي يفوز بالكرة الذهبية منذ الليبيري جورج ويا في منتصف التسعينيات».

وأضاف: «يجب أن أكون أكثر دقة في اختيار كلماتي، ولكن كما قلت، إذا نظرت إلى اليورو، وبطولات أخرى، فإن بعضها يلقى الصدى لدى من يصوت في الكرة الذهبية».