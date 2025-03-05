الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال يجدّد الثقة في جيسوس بعد السقوط أمام باختاكور

الهلال يجدّد الثقة في جيسوس بعد السقوط أمام باختاكور
5 مارس 2025 16:43

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الأهلي يتألق بـ «ثلاثية» في «عقر دار» الريان
جيسوس يواصل «السقوط الحر» مع الهلال بـ «رقم سلبي» و«شباك مخترقة»!


جدّدت إدارة الهلال السعودي الثقة في البرتغالي خورخي جيسوس مدرب «الأزرق»، وفقاً لتقارير صحفية، بعد الخسارة التاريخية أمام باختاكور في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأوضحت التقارير أن الإدارة جدّدت الثقة في مدرب الفريق، رغم الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام الأهلي في «الكلاسيكو» بالدوري، وباختاكور للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري أبطال آسيا، وترى الإدارة أن الهلال لايزال في صلب المنافسة على جميع البطولات، رغم التعثر الأخير.
فيما أرجع جيسوس الخسارة في طشقند أمام باختاكور، إلى أرضية الملعب السيئة التي كان لها تأثير كبير على أسلوب لعب الهلال، مشيراً إلى أن الطقس البارد جعل اللاعبين غير مرتاحين خلال المباراة، وتعرض الهلال لـ«العثرة» العاشرة مع جيسوس هذا الموسم، بواقع 6 هزائم و4 تعادلات، وهو أكثر من الموسم الماضي بالكامل بواقع 5 تعثرات بواقع 4 تعادلات وهزيمة واحدة.

 

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال السعودي
جيسوس
باختاكور
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©