الهلال يجدّد الثقة في جيسوس بعد السقوط أمام باختاكور



معتز الشامي (أبوظبي)



جدّدت إدارة الهلال السعودي الثقة في البرتغالي خورخي جيسوس مدرب «الأزرق»، وفقاً لتقارير صحفية، بعد الخسارة التاريخية أمام باختاكور في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضحت التقارير أن الإدارة جدّدت الثقة في مدرب الفريق، رغم الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام الأهلي في «الكلاسيكو» بالدوري، وباختاكور للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري أبطال آسيا، وترى الإدارة أن الهلال لايزال في صلب المنافسة على جميع البطولات، رغم التعثر الأخير.

فيما أرجع جيسوس الخسارة في طشقند أمام باختاكور، إلى أرضية الملعب السيئة التي كان لها تأثير كبير على أسلوب لعب الهلال، مشيراً إلى أن الطقس البارد جعل اللاعبين غير مرتاحين خلال المباراة، وتعرض الهلال لـ«العثرة» العاشرة مع جيسوس هذا الموسم، بواقع 6 هزائم و4 تعادلات، وهو أكثر من الموسم الماضي بالكامل بواقع 5 تعثرات بواقع 4 تعادلات وهزيمة واحدة.