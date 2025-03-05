27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمباراتي إيران وكوريا الشمالية



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قائمة «الأبيض» الذي يدخل معسكراً مغلقاً الأحد المقبل، استعداداً لمباراتي إيران وكوريا الشمالية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، وضمت 27 لاعباً من بينهم 4 وجوه جديدة، وهم علاء الدين زهير «الوحدة»، وكايو لوكاس ولوان بيريرا «الشارقة»، وجوناتاس «الوصل»، كما شهدت القائمة عودة عبد الله رمضان وسلطان عادل للمرة الأولى مع باولو بينتو المدير الفني، بعد غياب عام تقريباً بداعي الإصابات، فيما واصل المدرب استبعاد علي صالح رغم تألقه محلياً.

ويغيب عن تجمع المنتخب 14 لاعباً من الوصل وشباب الأهلي والشارقة والنصر، بسبب ارتباط الأندية بمشاركات خارجية، بين دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وبطولة الخليج، على أن يلتحقوا بالمعسكر 14 مارس الجاري، بعد انتهاء المهمة مع أنديتهم ومنحهم راحة قبل دخول المعسكر مباشرة، لبدء التدريب مع «الأبيض».

وتضم قائمة المنتخب، خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي خالد توحيد لحراسة المرمى، وفي الدفاع محمد العطاس، لوكاس بيمنت، زايد سلطان، خالد الظنحاني، كوامي، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، عبد الله إدريس.

وفي الوسط يحيى نادر، ماكنزي هانت، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما جوناتاس، لوان بيريرا، وفي الهجوم، كايو لوكاس، سلطان عادل، برونو أوليفيرا، كايو كانيدو.

ويلتقي الأبيض أمام إيران 20 مارس في طهران، بينما تقام مباراة منتخبنا أمام كوريا الشمالية 25 مارس في الرياض بالسعودية، بعد موافقة الاتحادين الآسيوي و«الفيفا»، حيث حددت كوريا الشمالية إقامة المباراة في لاوس، وجرت اتصالات بين اتحاد الكرة ونظيره الكوري الشمالي، والاتحاد الآسيوي، والتوصل إلى اتفاق لنقل المباراة إلى الرياض.

ويحتاج منتخبنا إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام إيران وكوريا الشمالية، للحفاظ على آماله قائمة للتأهل إلى «المونديال»، حيث يحل «الأبيض» في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى، بـ10 نقاط، خلف إيران المتصدر «16 نقطة» وأوزبكستان «13 نقطة».

ويتأهل إلى كأس العالم مباشرة صاحبا المركزين الأول والثاني، بينما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع بالمجموعات الثلاث إلى المرحلة الرابعة للتصفيات، ليتأهل منها منتخبان فقط، بينما يخوض أصحاب المركز الثالث «الملحق» لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي، وتملك قارة آسيا 8 مقاعد ونصف مقعد للمشاركة في «مونديال 2026» والذي يقام بأميركا وكندا والمكسيك بمشاركة 46 منتخباً.