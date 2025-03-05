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الرياضة

نجم إرسنال يثق بتتويج «المدفعجية» في «أبطال أوروبا»

نجم إرسنال يثق بتتويج «المدفعجية» في «أبطال أوروبا»
5 مارس 2025 20:04

 لندن (د ب أ)

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يعتقد ميكيل ميرينو، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، أن فريقه ربما يكون قريباً من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه القياسي 7-1 على مضيفه أيندهوفن الهولندي.
وقدم أرسنال، الذي كان يفتقد لتسجيل الأهداف في السابق، أداءً رائعاً أمام أيندهوفن، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية، الذي أقيم بهولندا ليضمن مكاناً تقريباً في دور الثمانية للبطولة، حيث يواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.
وأصبح فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أول نادٍ في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل سبعة أهداف خارج ملعبه في إحدى مباريات مرحلة خروج المغلوب، علماً بأن تلك النتيجة تعد أيضاً هي الأكبر لأرسنال بعيداً عن قواعده في المسابقة.
وأسهم هذا الانتصار في إحداث تغيير ملحوظ في حظوظ أرسنال، الذي تراجع بفارق 13 نقطة خلف ليفربول «المتصدر» في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد فشله في التسجيل في آخر مباراتين بالبطولة المحلية، واللتين شهدتا حصوله على نقطة واحدة فقط.
وقال ميرينو، الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في ليلة مثيرة بملعب (فيليبس) «أعتقد أنه كلما بدأت مسابقة بمثل هذا الأداء، وإذا كنت لا تعتقد أنك تستطيع الفوز بها، فمن الأفضل ألا تأتي للعب».
وأضاف ميرينو في حديثه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يجب أن يكون هذا هدف كل فريق في هذه البطولة، وهو هدفنا بالتأكيد».
وقال «نحن هنا للفوز، للانتصار في كل مباراة، وإذا قمنا بما نعرف أننا قادرون على فعله، في النهاية، سنكون قريبين من الفوز بها».
واستدرك «لكن لا يجب أن نركز كثيراً على ذلك، يتعين أن نكون فخورين بما قمنا به، ولكن في الوقت نفسه نفكر في المباراة المقبلة، إنها قادمة قريباً جداً، ونحتاج لإظهار نفس العقلية التي أظهرناها».
يذكر أن أرسنال لا يزال يبحث عن التتويج بلقبه الأول في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
أيندهوفن
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