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الرياضة

إنفانتينو يتحدث عن «عرض فريد» بين شوطي نهائي «مونديال 2026»

إنفانتينو يتحدث عن «عرض فريد» بين شوطي نهائي «مونديال 2026»
5 مارس 2025 21:21

 
باريس (أ ف ب)

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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جاني إنفانتينو، إقامة «أول عرض من نوعه» بين الشوطين خلال نهائي كأس العالم 2026 في ضواحي نيويورك، على طريقة مباراة كرة القدم الأميركية «سوبر بول».
وقال رئيس «الفيفا» على حسابه على إنستجرام بعد مؤتمر مع وسائل الإعلام والشركاء التجاريين للهيئة في دالاس (تكساس) «أستطيع أن أؤكد إقامة أول عرض من نوعه بين الشوطين لنهائي كأس العالم في نيويورك، وستكون لحظة تاريخية لكأس العالم، ومشهداً يستحق أكبر حدث رياضي في العالم».
وأضاف «تحدثنا أيضاً عن كيفية استخدام ساحة تايمز سكوير خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من كأس العالم عام 2026، خلال مباراة المركز الثالث والنهائي».
ولم يقدّم الاتحاد الدولي عند الاتصال به، مزيداً من التفاصيل حول كيفية تنظيم هذه الأحداث.
وتابع إنفانتينو «أود أن أشكر كريس مارتن وفيل هارفي من كولدبلاي، اللذين سيعملان معنا لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الفنانين الذين سيقدمون عروضهم خلال فترة ما بين الشوطين، وكذلك في تايمز سكوير».
وكان إنفانتينو تحدث في سبتمبر 2024 في نيويورك، عندما كشف «الفيفا» عن الملاعب المختارة لكأس العالم للأندية التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة، عن مشهد فريد بين شوطي المباراة النهائية للمسابقة.
أما العائق الوحيد أمام تحقيق هذا النوع من العروض هو ضيق الوقت بين شوطي مباراة كرة القدم الذي لا يتعدى ربع ساعة، وهي فترة أقصر بكثير من مباراة السوبر بول التي استلهموا منها الفكرة.
ويقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
جياني إنفانتينو
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