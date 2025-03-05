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الرياضة

«لصوص محترفون» يسرقون منزل مهاجم نيوكاسل!

«لصوص محترفون» يسرقون منزل مهاجم نيوكاسل!
5 مارس 2025 21:23

 
لندن (أ ف ب)

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تعرض منزل مهاجم نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم السويدي ألكسندر إيزاك للسطو من قبل «مجموعة محترفة من اللصوص المتنقلين» في أبريل الماضي، سرقوا سيارته ومجوهرات بقيمة 68 ألف جنيه إسترليني «87 ألف دولار»، بحسب ما أفادت السلطات القضائية المحلية.
وقالت محكمة في نيوكاسل بعد استماعها إلى بلاغ بشأن السرقة إن الدولي السويدي البالغ 25 عاماً لم يكن في منزله في نورثمبرلاند، في شمال شرق إنجلترا، عندما اقتحمته العصابة من الباب الزجاجي في أبريل الماضي.
وفي الأيام السابقة لاقتحام منزل إيزاك، نشطت العصابة، ومن بين ضحاياها سيدة أعمال تعرضت لسرقة مجوهرات وملابس بقيمة تزيد على مليون جنيه إسترليني، كما سرقت سلعاً بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني من سيدة أخرى.
وأقرّ ثلاثة أفراد من العائلة نفسها، يقيمون في إيطاليا، بالتآمر لارتكاب السرقة، في حين نفى الفرد الرابع، وهو فالنتينو نيكولوف (32 عاماً) التهم الموجهة إليه.
وقال ممثل الادعاء دان كوردي، إن إيزاك غادر منزله بين الساعة الرابعة والعاشرة مساءً في الرابع من أبريل، واكتشف عملية الاقتحام فور عودته.
وتم الاستيلاء على مبالغ نقدية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه إسترليني، إلى جانب مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 68 ألفاً وسيارة إيزاك من طراز أودي، والتي عثر عليها شخص في وقت لاحق مهجورة، وفقاً لما قيل للمحلفين.
وتم تسجيل صور من كاميرات المراقبة لعملية الاقتحام.
وأضاف كوردي «كانت هذه مجموعة محترفة من اللصوص المتنقلين، وتألفت من امرأة وثلاثة رجال، جميعهم أقارب، وقد اعترف اثنان من هؤلاء الرجال وامرأة بدورهم في الإقرار بالذنب»، مؤكداً أن الرجل الرابع هو المتهم فالنتينو نيكولوف.
وتبين للمحكمة أن العصابة وصلت إلى بريطانيا عبر عبارة من كاليه إلى دوفر على متن سيارة في مارس الماضي.
وتم إبلاغ المحلفين أن شقيق نيكولوف، وهو جاكومو (28 عاماً)، وشقيقته ييلا يوفانوفيتش (43 عاماً)، وابنها تشارلي يوفانوفيتش (23 عاماً) الذين يقيمون جميعاً في إيطاليا، اعترفوا بالتآمر لارتكاب السرقة.
ويتألق إيزاك مع نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفاً في جميع المسابقات، في حين يستعد صاحب المركز السادس في الدوري لمواجهة ليفربول المتصدر في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في 16 مارس.

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