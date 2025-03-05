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الرياضة

أرسنال يكتب التاريخ في «أبطال أوروبا» برقم قياسي

أرسنال يكتب التاريخ في «أبطال أوروبا» برقم قياسي
5 مارس 2025 21:40

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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ألحق أرسنال أثقل هزيمة بفريق أيندهوفن الهولندي على أرضه بفوزه الكاسح 7-1، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، مؤكداً بنسبة كبيرة تأهله إلى ربع النهائي.
وبتسجيله 7 أهداف، أصبح أرسنال أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 7 أهداف أو أكثر خارج أرضه في مباراة بمرحلة خروج المغلوب، كما ألحق بفريق أيندهوفن أثقل هزيمة على أرضه في التاريخ، حيث لم يخسر الفريق الهولندي مباراة على أرضه بفارق 6 أهداف من قبل.
ومن خلال إيثان نوانيري (17 عاماً و348 يوماً) ومايلز لويس سكلي (18 عاماً و159 يوماً)، بدأ أرسنال مباراة دوري أبطال أوروبا بلاعبين صغار السن في تشكيلته للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014 أمام جالطة سراي (هيكتور بيليرين وكالوم تشامبرز).
وسجل نوانيري هدفه الثاني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفاً في مرحلة خروج المغلوب في المسابقة (17 عاماً و348 يوماً)، بعد بويان في أبريل 2008 (17 عاماً و217 يوماً)، وجود بيلينجهام في أبريل 2021 (17 عاماً و289 يوماً).
وكانت هذه أكبر هزيمة يتعرض لها أيندهوفن على أرضه في المسابقات الأوروبية، متجاوزة خسارته السابقة أمام أرسنال في سبتمبر 2002 (4-0)، وأطاح الفريق الهولندي بأرسنال في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا موسم 2006-2007 بمباراة الإياب في لندن، ولكن يبدو أنه يحتاج أكثر من معجزة الأسبوع المقبل، للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

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