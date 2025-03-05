سان جيرمان أم ليفربول.. كيف توقع «الكمبيوتر العملاق» نتائج «أبطال أوروبا» الليلة؟



معتز الشامي (أبوظبي)



وصلت بطولة دوري أبطال أوروبا إلى دور الـ16، بإقامة 4 مباريات ذهاب اليوم الأربعاء في جميع أنحاء أوروبا، حيث يسافر إنتر ميلان إلى فينورد، باحثاً عن الحفاظ على سجله القوي ضد الفرق الهولندية في «الشامبيونزليج»، و لم يخسر إنتر ميلان في آخر 11 مباراة ضد الفرق الهولندية في المسابقات الأوروبية (فاز 7 وتعادل 4)، لكن آخر هزيمة له أمام فينورد في أبريل 2002.

ويعلق الكثير آمالهم في المباراة على لاوتارو مارتينيز، الذي ربما يصبح الهداف التاريخي للإنتر في تاريخ البطولة، ويتساوى حالياً مع ساندرو مازولا برصيد 17 هدفاً.

وإليكم توقعات الكمبيوتر العملاق لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، والذي أجرى 10 آلاف عملية محاكاة لكل مباراة، ليقدم نتائج مضمونة لتوقعاته كما جرت العادة.

فينورد وإنتر ميلان

يعد إنتر ميلان المرشح الأوفر حظاً للفوز في مباراة الذهاب في روتردام، وفق توقعات شبكة «أوبتا» للإحصاءات بنسبة 56.1%، فيما يملك فينورد الأفضلية 20.9%.

بنفيكا وبرشلونة

تتوقع الشبكة فوز برشلونة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا بنسبة 48.6% في مباراته ضد بنفيكا، فيما يملك الفريق البرتغالي نسبة 28.2% والتقى بنفيكا وبرشلونة من قبل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتم تسجيل 9 أهداف في فوز برشلونة 5-4 في النهاية، ويملك برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 24 هدفاً في 21 مباراة تحت قيادة هانسي فليك في دوري أبطال أوروبا، وفي المقابل، شارك فانجيليس بافليديس، لاعب بنفيكا، بشكل مباشر في 9 أهداف في 10 مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم (7 أهداف وصنع هدفين).

بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن

يستضيف بايرن ميونيخ نظيره باير ليفركوزن، ستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين في مسابقة أوروبية كبرى، ولكن تحت قيادة تشابي ألونسو، كان باير ليفركوزن فريقاً صعباً على البايرن، لم يخسر ليفركوزن في مبارياته الست ضد بايرن ميونيخ في جميع المسابقات (فاز 3 وتعادل 3) تحت قيادة المدرب الإسباني.

وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 3 من آخر 4 مباريات ضده، بما في ذلك مباراة الدوري الألماني 0-0 في فبراير، ورغم ذلك، فإن «أوبتا» تمنح الأفضلية لبايرن على أرضه بنسبة 51.3%، فيما تعطي ليفركوزن نسبة 24.9%

باريس سان جيرمان وليفربول

يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، لكنه يواجه مهمة صعبة خارج أرضه أمام باريس سان جيرمان مساء الأربعاء، ولا يزال باريس سان جيرمان بلا هزيمة في الدوري الفرنسي على مدار 24 مباراة خاضها في موسم 2024-2025 ويتقدم في الصدارة بفارق 13 نقطة، وفي دوري أبطال أوروبا، فاز بآخر 5 مباريات في المسابقة ويأمل في تحقيق 6 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 1994-1995، بينما يعد محمد صلاح اللاعب الأبرز في ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 30 هدفاً وصنع 22 هدفاً في 39 مباراة في جميع المسابقات في هذا الموسم، وتعد هذه المساهمات التهديفية الـ 52 أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، وتتوقع «أوبتا» منافسة متقاربة لكنها تميل قليلاً لمصلحة باريس سان جيرمان، بنسبة 39.8% مقارنة بـ35.1% لليفربول.