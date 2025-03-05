شباب الأهلي والشارقة يكتفيان بالتعادل



علي معالي (دبي)



تعادل شباب الأهلي والشارقة 1-1، ضمن ذهاب ربع نهائي «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، في المباراة التي جرت على استاد راشد بدبي، وسجل سردار أزمون هدف «الفرسان» في الدقيقة 46، وأدرك كايو لوكاس التعادل لـ «الملك» في الدقيقة 68، ويلتقي الفريقان، في مباراة «الإياب الحاسمة» 12 مارس الجاري في «الإمارة الباسمة».

رغم سيطرة شباب الأهلي على معظم فترات الشوط الأول بنسبة 55%، مقابل 45% للشارقة، إلا أن «الملك» كاد أن يكون صاحب المبادرة في هز الشباك، بعد أن لاحت له فرصة خطيرة في الثواني الأخيرة، قادها «الثنائي» كايو لوكاس ولوان بيريرا، في ظل اعتماد كوزمين مدرب الشارقة على الهجمات المرتدة السريعة.

وتقدم شباب الأهلي بهدف أحرزه سردار أزمون في بداية الشوط الثاني، وبحث الشارقة عن التعادل، إلا أن الفرص ضاعت تباعاً من كايو لوكاس الذي نشط هجوماً ودفاعاً، ونجح عادل تعرابت في خطف كرة من دفاع «الفرسان»، ومررها إلى كايو لوكاس الذي ترجمها إلى هدف التعادل في الدقيقة 68، وحاول مدربا الفريقين خطف النتيجة، من خلال التغييرات، إلا أن «التعادل الإيجابي» ظل قائماً حتى صافرة النهاية.