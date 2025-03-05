باريس سان جيرمان يقدم عرضاً رسمياً لضم كيميتش



شتوتجارت (د ب أ)



قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عرضاً للتعاقد مع جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، حسبما أفادت شبكة (سكاي) التليفزيونية.

ووفقاً للتقرير، قدم سان جيرمان عرضاً رسمياً لكيميتش، وعرض عليه عقداً حتى عام.2029 وينتهي عقد كيميتش مع البايرن بنهاية هذا الموسم، علماً بأن اللاعب والنادي ظلا في مفاوضات لعدة أشهر، قبل أن يسحب الفريق البافاري أحدث عرض لتجديد العقد، وفقاً لتقارير صدرت مؤخراً.

وكشفت صحيفة (بيلد) ومجلة (كيكر) الألمانية الرياضية الأسبوع الماضي أن إدارة بايرن قررت سحب العرض، وهي الخطوة التي ينظر إليها على أنها وسيلة للضغط على كيميتش لاتخاذ قرار نهائي، ورغم ذلك، فإن المفاوضات مع قائد المنتخب الألماني لم تتوقف.

وانضم كيميتش «30 عاماً، إلى البايرن عام 2015 وهو لاعب أساسي بشكل منتظم تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

ويأمل بايرن في أن يكون كيميتش عنصراً أساسياً في تشكيلة فريق جديد، ويجدد عقده كما فعل زميلاه جمال موسيالا وألفونسو ديفيز.