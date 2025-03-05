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الرياضة

«الفيفا» يخصص جوائز مليار دولار لـ «مونديال الأندية»

«الفيفا» يخصص جوائز مليار دولار لـ «مونديال الأندية»
5 مارس 2025 23:34

 
باريس (أ ف ب)

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خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوائز مالية بقيمة مليار دولار لكأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 فريقاً، حسب ما أعلن مصدر مقرب من الملف.
ويعتبر هذا المبلغ أعلى بكثير من قيمة الجوائز المالية المقدمة لكأس العالم الأخيرة للرجال أو السيدات.
ولم تعط الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية سوى القليل من التفاصيل حول تمويل النسخة الأولى من البطولة التي ستقام كل أربع سنوات، ولكنها وقّعت مع جهة بث ورعاة رئيسيين في الأسابيع الأخيرة.
تم منح خدمة البث التدفقي للشركة البريطانية «دازون» الحقوق العالمية الحصرية للبطولة مقابل صفقة بلغت 1.05 مليار دولار حسب المصدر.
وبالمقارنة، بلغ إجمالي الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 للرجال في قطر 440 مليون دولار، بينما بلغت 110 ملايين دولار لكأس العالم للسيدات 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.
اما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) التي استحدث نظاماً جديداً لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يضم 36 نادياً، فخصص جوائز بقيمة 2.47 مليار يورو (2.66 مليار دولار) للأندية المشاركة.

 

الاتحاد الدولي
الفيفا
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مونديال الأندية
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