الدفاع يطلب تبرئة بلاتر وبلاتيني في قضية الاحتيال



برلين (د ب أ)



دفع محامو الدفاع عن السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (اليويفا) ببراءة موكليهما مرة أخرى في الجولة الجديدة من النزاع القانوني بشأن الاشتباه في قيامهم بالاحتيال، ببلدة موتينز السويسرية.

وقال لورينز إرني، محامي بلاتر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «أي شيء آخر غير البراءة غير معقول». وكانت إحدى محاكم مدينة بيلينزونا السويسرية برأت الثنائي من تهمة الاحتيال عام 2022 بشأن مدفوعات قدرها مليوني فرنك سويسري (25. 2 مليون دولار) من بلاتر إلى بلاتيني، والتي قالا إنهما اتفقا عليها في تسعينيات القرن الماضي مقابل عمل استشاري ولكن لم يتم دفعها إلا في عام 2011.

من جانبه، قال دومينيك نيلين، محامي بلاتيني «السبب الوحيد لهذه الإجراءات الجنائية كان منع موكلي من أن يصبح رئيساً للفيفا».

وفقاً لنيلين، بذل الفيفا ورئيسه الحالي السويسري جياني إنفانتينو كل ما في وسعهما لضمان منع بلاتيني من أن يصبح رئيساً محتملاً للهيئة الحاكمة لكرة القدم.

وكانت النيابة العامة طالبت بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وثمانية أشهر لبلاتر وبلاتيني، وقال المدعي الفيدرالي توماس هيلدبراند، إن مبررات البراءة في المحاكمة الأولى كانت «ضعيفة» و«مثير للدهشة».

ويشكك مكتب المدعي العام في أن الدفع تم مقابل عمل استشاري، ومن المتوقع صدور الحكم في 25 مارس الحالي.

من جانبه، ظل بلاتيني، أسطورة كرة القدم الفرنسي، الذي ترأس اليويفا ما بين عامي 2007 و2015 - يردد باستمرار أن الفيفا يفتقر للمال لدفع راتبه، كما تم الاتفاق عليه في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وأنه عندما أصبحت الأمور المالية للاتحاد الدولي أكثر استقراراً، أعاد تأكيد مطالبته بالسداد.

وقال بلاتر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قبل جلسة الاستماع: «العقد الشفهي يظل عقداً شفهياً، لم يكن هذا دفعاً تحت الطاولة، بل تم تسويته وفقاً للمبادئ المعمول بها في الفيفا». وأضاف بلاتر «إذا كانت النتيجة سلبية، فلن يكون أمامي سوى استجماع قواي من جديد، ثم سنتصدى لها».