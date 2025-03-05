برشلونة يستطلع ربع نهائي «أبطال أوروبا» من «النور»!



لشبونة (أ ف ب)



خطا برشلونة الإسباني خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي، بفوزه بعشرة لاعبين على مضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0، على ملعب «النور» في لشبونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الجناح الدولي البرازيلي رافينيا الهدف الوحيد للنادي الكاتالوني في الدقيقة 61، في مباراة خاضها فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، إثر طرد مدافعه باو كوبارسي.

ويلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء المقبل على ملعب «لويس كومبانيس» الأولمبي في برشلونة.

وجدد برشلونة تفوقه على بنفيكا، بعدما تغلب عليه في لشبونة أيضاً 5-4 في دور المجموعة الموحدة، وحقق فوزه الخامس على الفريق البرتغالي في 11 مباراة بينهما في المسابقة، مقابل أربعة تعادلات وخسارتين أولاهما كانت في نهائي عام 1961 2-3 في مدينة برن السويسرية.

وتابع برشلونة سلسلته من 16 مباراة دون خسارة في عام 2025.

وكاد بنفيكا يفعلها بعد ثوانٍ من بداية المباراة، عندما أطلق التركي كريم أكتوركوغلو كرة عكسية قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس البولندي شتشيزني بصعوبة إلى ركنية (1).

ورد داني أولمو بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (2).

وأنقذ الحارس الدولي الأوكراني أناتولي تروبين مرماه من هدف محقق بتصديه لثلاث كرات من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية زاحفة للدولي البرازيلي رافينيا، تابعها أولمو في الوهلة الأولى وارتدت من الحارس إلى ليفاندوفسكي الذي تابعها بدوره، لكن توربين أبعدها مجددا فحاول لامين يامال إدخالها المرمى بركبته، بيد أن الدولي الأوكراني التقطها في توقيت مناسب (13).

وتلقى المهاجم الدولي اليوناني فانجيليس بافليديس كرة خلف الدفاع وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية فوق العارضة (16).

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بطرد مدافعه باو كوبارسي لإعاقته بافليديس لحظة توغله وانفراده بالحارس شتشيزني (22)، وانبرى التركي الآخر أوركون كوكجو للركلة الحرة المباشرة بقوة وتصدى لها شتشيزني بصعوبة، قبل أن يشتتها الدفاع (25).

واضطر المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك إلى الدفع بالمدافع الدولي الأوروجوياني رونالد أراوخو مكان أولمو لتنظيم خط دفاعه (28).

وكاد بافليديس يفعلها بتسديدة خادعة من داخل المنطقة، لكن كرته ارتطمت بقدم أراوخو وتحولت إلى ركنية (30).

وتابع شتشيزني تألقه بتصديه لرأسية من مسافة قريبة لأكتوركوغلو على دفعتين (43).

وواصل شتشيزني براعته في التصدي لمحاولات أصحاب الأرض، بإبعاده تسديدة قوية للاعب الوسط النرويجي فريدريك أورسنيس، قبل أن وأبعدها بقدمه أمام أكتوركوغلو الخالي من الرقابة (53).

ونجح رافينيا في افتتاح التسجيل للنادي الكاتالوني، عندما استغل كرة خاطئة من المدافع أنتونيو سيلفا في منتصف ملعب الضيوف، فانطلق وسددها قوية على يسار توربين (61).

وهو الهدف التاسع للدولي البرازيلي في تسع مباريات في المسابقة هذا الموسم.

وكاد أورسنيس يدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها شتشيزني (68)، وأخرى من داخل المنطقة لأكتوركوغلو تصدى لها الدولي البولندي السابق (77).