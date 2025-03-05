ليفربول يعاقب سان جيرمان ويقترب من ربع نهائي «أبطال أوروبا»



باريس (أ ف ب)



خطف البديل هارفي إيليوت من أول لمسة له فوزاً خلافاً لمجريات اللعب لفريقه ليفربول الإنجليزي على حساب مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 1-صفر على ملعب بارك دي برانس في باريس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف إيليوت بعد ثوانٍ من نزوله بديلاً للنجم المصري محمد صلاح مستغلاً هجمة مرتدة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

ويدين ليفربول بالكثير إلى حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق، لا سيما في الشوط الأول في مباراة سيطر عليها سان جيرمان سيطرة شبه كاملة لكن الفاعلية غابت عن مهاجميه.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل إياباً على ملعب أنفيلد في ليفربول.

وارتأى المدرب الإسباني لسان جيرمان لويس إنريكي إشراك الجناح الجورجي خفيتسا كفاراتسخيليا على حساب ديزيه دويه المتألق في الآونة الأخيرة في مركز الجناح الأيمن مشكلاً ثلاثي الهجوم إلى جانب عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا.

وخاض قائد سان جيرمان الدولي البرازيلي ماركينيوس مباراته المئة في دوري الأبطال في صفوف فريقه.

في المقابل، غاب عن ليفربول مهاجمه الهولندي كودي خاكبو بداعي الإصابة.

وسيطر سان جيرمان على مجريات اللعب وأضاع كما هائلاً من الأهداف، لا سيما في الشوط الاول، بدأها ديمبلي بهجمة رائعة متخطيا لاعبين من ليفربول بحرفنة كبيرة، قبل أن يمرر كرة متقنة باتجاه البرتغالي جواو نيفيش لكن الأخير لم يحسن متابعتها والمرمى مشرع أمامه (16).

وسجل كافارتسخيليا هدفاً رائعاً عندما سدد كرة لولبية من داخل المنطقة بعيداً عن متناول الحارس أليسون فاستقرت في الزاوية العليا، لكنه الغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (الفار) (20).

وأطلق المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي كرة قوية من خارج المنطقة سيطر عليها أليسون بسهولة (23).

وفرض أليسون نفسه نجم المباراة بلا منازع بعد تدخله مرة جديدة لإنقاذ مرماه من تسديدة بعيدة المدى لكفاراتسخيليا (29)، وانفرد ديمبلي، لكنه سدد في جسم أليسون مهدراً أبرز فرصة لفريق العاصمة الفرنسية (31).

ومرة جديدة انقذ أليسون مرماه من هدف أكيد عندما تلاعب كفارا بدفاع ليفربول وسدد كرة زاحفة ارتمى عليها البرازيلي في اللحظة الأخيرة (37).

واستمرت سيطرة سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط، لكن مع خطورة أقل لا سيما من قبل ديمبلي.

وكانت أخطر فرصة تسديدة الجناح البديل دويه من كرة لولبية طار لها أليسون وأبعدها ببراعة (79).

ورمى مدرب سان جيرمان بورقة هجومية أخرى بشخص قلب الهجوم جونسالو راموش في ربع الساعة الأخير، من أجل انتزاع هدف الفوز، لكن البديل الآخر إيليوت كان له الرأي الآخر عندما استغل هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من البديل الآخر الدولي الأوروجوياني داروين نونييز من أجل تسجيل هدف الفوز.