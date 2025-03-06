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الرياضة

كاريجر: «بابا نويل» يحضر في «حديقة الأمراء»!

كاريجر: «بابا نويل» يحضر في «حديقة الأمراء»!
6 مارس 2025 11:38

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لم يُصدق الدولي الإنجليزي «أسطورة» ليفربول في بداية الألفية الثالثة، ما حدث خلال مباراة «الريدز» في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بعقر داره في «حديقة الأمراء»، والتي انتهت بفوز «الريدز» 1- صفر.
وقال كاريجر، خلال برنامج «Golazo» على شبكة «سي بي إس» الأميركية، والذي يقدمه بالاشتراك مع الفرنسي «الأسطورة» تيري هنري: «ظهر«بابا نويل» في مارس، في إشارة إلى التألق غير العادي للحارس البرازيلي أليسون بيكر في الذود عن مرماه، وتصديه لهجمات باريسية خطيرة، وإنقاذها وسط دهشة واستغراب لاعبي سان جيرمان، وإعجاب زملائه».
وأضاف كاريجر: «سدد سان جيرمان 27 مرة على مرمى أليسون، بينما لم يسدد ليفربول إلا مرتين فقط، إحداهما كانت الهدف الوحيد قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، رغم السيادة شبه الكاملة لسان جيرمان على مجريات اللعب طوال المباراة.
وتابع كاريجر الفائز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2005، قائلاً: «الفوز الذي تحقق على عكس سير مجريات اللعب، كان «هدية من السماء» لـ «الريدز» لم يكن أكثر المتفائلين ينتظرها، وإذا أردنا أن نبحث عن سبب معقول يبرر هذه النتيجة، لن نذهب بعيداً، كان «بابا نويل» حاضراً في حراسة ليفربول، لا أصدق عينيّ، إذا كان سان جيرمان رائعاً طوال المباراة وأحكم لاعبوه السيطرة على اللعب، وكانوا الأكثر استحواذاً، ولكنها كرة القدم التي تُعاقب من يُهدر الأهداف».
وقال كاريجر: «إذا كان أليسون بيكر تصدى لكرة خطيرة في آخر مباراة في مرحلة المجموعات أمام نابولي، فإنه هذه المرة تصدى للعديد من الكرات التي كانت أهدافاً محققة، وأعتقد أن هذا أفضل أداء للحارس البرازيلي على امتداد مشواره الكروي، أو على الأقل مع ليفربول، وإذا فاز ليفربول بهذه البطولة، فإن الفضل الأول سيكون لهذا الحارس العملاق، ولن ينسى الناس أداء أليسون لسنوات عديدة قادمة.
أما الفرنسي تيري هنري، أشاد بأداء سان جيرمان، ووجّه التهنئة إلى أليسون بيكر على أدائه المثالي، مشيراً إلى إنه تصدى بنجاح لثلاث فرص محققة على الأقل، وقال: «أحياناً لابد أن نصفق لحارس المرمى، وهكذا كان الحال، إذ إن أداءه لا يُصدق، ولولاه لتعرض ليفربول لعقاب شديد».
وألمح هنري إلى أنه شاهد بيتر تشيك يقدم مباريات رائعة مع تشيلسي، عندما فاز بهذه البطولة، وأيضاً تيبو كورتوا الذي قدم مباريات قوية مع ريال مدريد في البطولة أيضاً، ولكنني لا أتذكر أنني شاهدت مباريات كثيرة مثل هذه المباراة التي تألق فيها أليسون بيكر.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
ليفربول
أليسون بيكر
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