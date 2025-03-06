التعادل مع الشارقة يوقف «الأرقام القياسية» لشباب الأهلي



معتز الشامي (أبوظبي)



تعادل شباب الأهلي أمام ضيفه الشارقة بهدف لكل منهما، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، على استاد راشد، لتحبط النتيجة سلسلة أرقام استثنائية قياسية لـ«الفرسان»، كما عكست أرقاماً جديدة ارتبطت بالبطولة.

وتمكن سردار أزمون هداف البطولة حتى الآن من تسجيل هدف شباب الأهلي في مطلع الشوط الثاني، بينما أدرك كايو لوكاس التعادل للشارقة، وأحبط هدف «الملك»، سلسلة غير مسبوقة لـ «الفرسان»، حيث توقف رصيد الفريق عند 25 فوزاً في جميع المسابقات، وإجمالاً حقق الأهلي 26 مباراة من دون هزيمة.

وخلال 23 مباراة بين فريقين من الدولة نفسها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا2 فاز «المستضيف» للذهاب 4 مرات فقط «تعادل 9 وخسر 10».

فشل شباب الأهلي للمرة الأولى في الفوز على ملعبه في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2، بعدما سبق وأن فاز في 4 مباريات سابقة على استاد راشد في البطولة ذاتها، كما سجل خلال المباريات السابقة متوسط 3 أهداف لكل مباراة، وبالتالي التعادل بهدف لمثله مع الشارقة هو الأول له في البطولة على ملعبه، وللمرة الأولى يسجل هدفاً واحداً أيضاً.

أضاع الشارقة فرصة الفوز خارج ملعبه، وبالتالي أحبط فرصة تسجيل اسمه في سجلات البطولة، بأن يكون أول فريق من الإمارات يحصد 3 انتصارات خارج ملعبه في تاريخ البطولة.

وصل استحواذ شباب الأهلي إلى 60.8%، في واحدة من أعلى المباريات استحواذاً في البطولة، بينما وصل استحواذ الشارقة 39.2%، وهو أقل معدل استحواذ لـ «الملك» في البطولة.