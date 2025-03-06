الجمعة 7 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل مع الشارقة يوقف «الأرقام القياسية» لشباب الأهلي

التعادل مع الشارقة يوقف «الأرقام القياسية» لشباب الأهلي
6 مارس 2025 12:22

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عدلي بطل «دولية الشارقة للشطرنج»
«اكتفاء» تعزّز منظومة الأمن الغذائي بالدولة بمنتجات عضوية جديدة


تعادل شباب الأهلي أمام ضيفه الشارقة بهدف لكل منهما، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، على استاد راشد، لتحبط النتيجة سلسلة أرقام استثنائية قياسية لـ«الفرسان»، كما عكست أرقاماً جديدة ارتبطت بالبطولة.
وتمكن سردار أزمون هداف البطولة حتى الآن من تسجيل هدف شباب الأهلي في مطلع الشوط الثاني، بينما أدرك كايو لوكاس التعادل للشارقة، وأحبط هدف «الملك»، سلسلة غير مسبوقة لـ «الفرسان»، حيث توقف رصيد الفريق عند 25 فوزاً في جميع المسابقات، وإجمالاً حقق الأهلي 26 مباراة من دون هزيمة.
وخلال 23 مباراة بين فريقين من الدولة نفسها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا2 فاز «المستضيف» للذهاب 4 مرات فقط «تعادل 9 وخسر 10». 
فشل شباب الأهلي للمرة الأولى في الفوز على ملعبه في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2، بعدما سبق وأن فاز في 4 مباريات سابقة على استاد راشد في البطولة ذاتها، كما سجل خلال المباريات السابقة متوسط 3 أهداف لكل مباراة، وبالتالي التعادل بهدف لمثله مع الشارقة هو الأول له في البطولة على ملعبه، وللمرة الأولى يسجل هدفاً واحداً أيضاً.
أضاع الشارقة فرصة الفوز خارج ملعبه، وبالتالي أحبط فرصة تسجيل اسمه في سجلات البطولة، بأن يكون أول فريق من الإمارات يحصد 3 انتصارات خارج ملعبه في تاريخ البطولة. 
وصل استحواذ شباب الأهلي إلى 60.8%، في واحدة من أعلى المباريات استحواذاً في البطولة، بينما وصل استحواذ الشارقة 39.2%، وهو أقل معدل استحواذ لـ «الملك» في البطولة. 

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اقتصاد
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اليوم 16:49
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اقتصاد
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اليوم 16:47
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
الرياضة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
اليوم 16:44
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
علوم الدار
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©