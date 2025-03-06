«ديربيات مدريد».. التحدي مستمر في «الأبطال» و«الليجا»



مراد المصري (أبوظبي)

تعيش العاصمة مدريد على وقع أسبوع متواصل من مباريات الديربي التي من شأنها أن ترسم ملامح المنافسة على ألقاب الموسم الحالي، تحديداً لريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وبعد أن التقى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الثلاثاء في «ديربي» ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، فإن كلاً منهما سيخوض مباراة ديربي جديدة في العاصمة يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يلتقي «الملكي» مع رايو فاليكانو، فيما يواجه «الروخبلانكوس» خيتافي، وذلك قبل أن يتجدد الموعد مرة أخرى بين ريال مدريد وأتلتيكو في المسابقة الأوروبية الأربعاء المقبل.

ويدرك ريال مدريد أهمية المواجهة أمام رايو فاليكانو في ضوء سعيه لعدم فقدان أي نقطة في هذا التوقيت الحساس من الموسم، مع ابتعاده بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

ولم يعرف «الميرينجي» الفوز على «رايو» سوى مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات بينهما في الدوري، حيث انتهت بقية المباريات بثلاث تعادلات وفوز فريق حي فايكاس، بما في ذلك التعادل 0-0 في ملعب سانتياجو برنابيو في آخر مرة التقيا فيه.

ويسعى رجال المدرب إينيجو بيريز إلى تحقيق الفوز على ملعب ريال مدريد للمرة الأولى منذ 21 يناير 1996، وهو الفوز الوحيد الذي حققه رايو فاليكانو طوال تاريخه في الدوري في البرنابيو.

من جانبه، يتطلع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في «الليجا»، إلى مواصلة الضغط على برشلونة المتصدر، وهو الذي يمتلك مسيرة رائعة في ملعب خيتافي، حيث لم يخسر منذ 6 نوفمبر 2011.

خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي نجح في التغلب على جميع المدربين الآخرين في «الليجا»، إلا دييجو سيميوني، حيث تفوق الأرجنتيني ليحقق أمامه 11 فوزاً و3 تعادلات، ودون أي فوز لبوردالاس، مع تسجيل 29 هدفاً لأتليتي واستقباله ثمانية أهداف فقط، بما في ذلك المباراتان اللتان خاضهما عندما كان مدرباً لفالنسيا.