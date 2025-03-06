الجمعة 7 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ديربيات مدريد».. التحدي مستمر في «الأبطال» و«الليجا»

«ديربيات مدريد».. التحدي مستمر في «الأبطال» و«الليجا»
6 مارس 2025 12:31


مراد المصري (أبوظبي)
تعيش العاصمة مدريد على وقع أسبوع متواصل من مباريات الديربي التي من شأنها أن ترسم ملامح المنافسة على ألقاب الموسم الحالي، تحديداً لريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وبعد أن التقى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الثلاثاء في «ديربي» ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، فإن كلاً منهما سيخوض مباراة ديربي جديدة في العاصمة يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يلتقي «الملكي» مع رايو فاليكانو، فيما يواجه «الروخبلانكوس» خيتافي، وذلك قبل أن يتجدد الموعد مرة أخرى بين ريال مدريد وأتلتيكو في المسابقة الأوروبية الأربعاء المقبل.
ويدرك ريال مدريد أهمية المواجهة أمام رايو فاليكانو في ضوء سعيه لعدم فقدان أي نقطة في هذا التوقيت الحساس من الموسم، مع ابتعاده بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.
ولم يعرف «الميرينجي» الفوز على «رايو» سوى مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات بينهما في الدوري، حيث انتهت بقية المباريات بثلاث تعادلات وفوز فريق حي فايكاس، بما في ذلك التعادل 0-0 في ملعب سانتياجو برنابيو في آخر مرة التقيا فيه. 
ويسعى رجال المدرب إينيجو بيريز إلى تحقيق الفوز على ملعب ريال مدريد للمرة الأولى منذ 21 يناير 1996، وهو الفوز الوحيد الذي حققه رايو فاليكانو طوال تاريخه في الدوري في البرنابيو.
من جانبه، يتطلع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في «الليجا»، إلى مواصلة الضغط على برشلونة المتصدر، وهو الذي يمتلك مسيرة رائعة في ملعب خيتافي، حيث لم يخسر منذ 6 نوفمبر 2011.
خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي نجح في التغلب على جميع المدربين الآخرين في «الليجا»، إلا دييجو سيميوني، حيث تفوق الأرجنتيني ليحقق أمامه 11 فوزاً و3 تعادلات، ودون أي فوز لبوردالاس، مع تسجيل 29 هدفاً لأتليتي واستقباله ثمانية أهداف فقط، بما في ذلك المباراتان اللتان خاضهما عندما كان مدرباً لفالنسيا.

أخبار ذات صلة
كيميتش يمدد عقده مع بايرن ميونيخ إلى 2029
«أبطال أوروبا».. لاوتارو يدخل تاريخ إنتر ميلان من «البوابة الهولندية»
ريال مدريد
اتلتيكو مدريد
الليجا
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اقتصاد
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اليوم 16:49
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اقتصاد
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اليوم 16:47
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
الرياضة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
اليوم 16:44
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
علوم الدار
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©