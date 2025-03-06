قمة الشارقة وشباب الأهلي.. «حادة» أم «متزنة»؟.. الإجابة بعد «فاصل الآسيوية»

علي معالي (أبوظبي)

نجح فريق الشارقة في العودة إلى الإمارة الباسمة بنتيجة إيجابية جيدة ستكون دافعاً له في مباراة الإياب مع شباب الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، المقرر لها الأربعاء المقبل، صحيح أن الفرص متساوية في أرض الملعب بنسبة 50% لكل فريق، ولكن «الملك» له أفضلية نسبية في الملعب والحضور الجماهيري.

أكدت المباراة قدرة وكفاءة الشارقة في السيطرة على هجوم «الفرسان» الكاسح، بدليل أنها المرة الأولى منذ بداية الموسم، ومن خلال (36) مباراة لعبها شباب الأهلي في كل المسابقات، يسدد أقل عدد من التسديدات على مرمى الخصم، بواقع (2) منذ بداية الموسم.

وهذا مؤشر كبير بأن دفاع الشارقة رغم غياب شاهين عبدالرحمن نجح في السيطرة على هجوم شباب الأهلي من خلال وجود الرباعي كاتانيتشو ويو مين شو في قلبي الدفاع، وعلى الطرفين خالد الظنحاني وبيتروفيتش، وخلال الشوط الأول من المباراة لم يكن هناك أي تهديد صريح لمرمى عادل الحوسني.

ونجحت خبرة المغربي عادل تعرابت في أن تخطف هدف التعادل للشارقة، من خلال استغلال اللاعب مهاراته العالية، ومراوغة الصربي بوجدان بلانيش بطريقة ذكية، وتمريراته الرائعة إلى كايو لوكاس التي وضعته في مواجهة حارس الفرسان ليسجل هدف التعادل، ومن خلال مهارة تعرابت، والروح العالية التي أدى بها كايو لوكاس كان العمل الإيجابي للشارقة في أرض الملعب.

وجاءت تصريحات المدربين لتؤكد أن الموقعة ما زالت مشتعلة، وسيكون لقاء الإياب نقطة انطلاق جديدة نحو التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة الآسيوية، علق الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة على المباراة قائلاً: «مباراة حادة جداً، وواجهنا منافساً منظماً للغاية، ولاعبي الشارقة كانوا فوق توقعاتي، من خلال العزيمة والإصرار والحماس في أرض الملعب، خلال الشوط الأول لم يحصل شباب الأهلي على أي فرصة للتسديد على مرمى الحوسني، وكانت لنا حالات هجومية كفيلة بالتقدم، واللقاء كانت فوق مستوى البطولات المحلية للفريقين».

وأضاف: «في الشوط الثاني نجح المنافس في استغلال خطأ، وبعدها كانت شخصية فريقي قوية، وحاولنا حتى تحقق التعادل، ولابد من تهنئة الفريقين على ما قدموه في أرض الملعب، وهناك جولة أخرى نستعد لها بمنتهى القوة، وهناك 90 دقيقة، وربما 120 دقيقة للحسم».

وفي المقابل قال البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي: «مباراة متزنة للغاية بين الفريقين، والشارقة، دفاعياً، قوي جداً، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل كثيراً، ومع أول لمسة بالشوط الثاني سجلنا هدفاً رائعاً، ونجح الشارقة في غلق المساحات كثيراً، وعقلية فريقي هي البحث عن الفوز بملعبنا أوخارجه، لذلك ستكون مباراة الإياب بالشارقة قوية للغاية، والتعادل بشكل عام عادل بين الفريقين».