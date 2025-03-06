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الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر «ند الشبا للجوجيتسو»

«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر «ند الشبا للجوجيتسو»
6 مارس 2025 12:48

 
دبي (الاتحاد)


انطلقت منافسات اليوم الأول من بطولة ند الشبا للجوجيتسو، التي تُقام ضمن النسخة الثانية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، وسط أجواء تنافسية حافلة بالحماس والندية.
وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو؛ وناصر آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ وعبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في «دبي للإعلام»؛ وعادل البناي، عضو اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة الفنية في دورة ند الشبا الرياضية.
وشهدت المنافسات مشاركة واسعة لفئتي الأشبال والناشئين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية، ما يعكس الشعبية الكبيرة لرياضة الجوجيتسو في الدولة، وأهمية البطولة منصة رياضية رائدة تسهم في تطوير المواهب وصقل مهارات اللاعبين.

 

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وتألّق لاعبو فئتي الأشبال «14-15 سنة»، والناشئين «16-17 سنة» على بساط البطولة، وقدّموا مستويات فنية متميزة ونزالات حافلة بالندية، وسط تشجيع جماهيري كبير من العائلات ومحبي الرياضة.
وفي ختام منافسات اليوم الأول، تمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من إحراز صدارة الترتيب، فيما حل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاء نادي بني ياس للجوجيتسو في المركز الثالث.
وأشار محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، إلى أهمية البطولة في دعم مسيرة اللاعبين، وقال: «تحولت بطولة ند الشبا للجوجيتسو إلى محطة رئيسة تجمع نخبة اللاعبين في أجواء تنافسية تعكس مستوى تطور اللعبة في الدولة، ويحمل الأداء القوي الذي شهدناه، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير، دلالات قوية على نجاح جهود الاتحاد في تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدة ممارسيها، وهو ما يسهم في بناء جيل من الأبطال القادرين على رفع علم الدولة في مختلف البطولات القارية والعالمية».
وقال ليوناردو موريرا مارسيلينو، مدرب أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»: «قدم لاعبونا أداءً جيداً، ورأينا عروضاً مهارية من لاعبي مختلف الأندية الأخرى.، وحقق عدد من لاعبينا انتصارات قوية، إلا أن جميع أفراد الفريق في النهاية اكتسبوا خبرات جديدة بلا شك، من الرائع أن تقام البطولة خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تساعد اللاعبين في الحفاظ على لياقتهم البدنية».
وبدوره، قال غانم ناصر العلي، لاعب نادي العين للجوجيتسو الفائز بذهبية فئة الناشئين وزن 55 كجم: «سعيد للغاية بالفوز بالميدالية الذهبية، بعد الفوز في العديد من النزالات، حيث استخدمت التقنيات التي قضيت وقتاً طويلاً أتدرب عليها، أود أن أشكر عائلتي ومدربي على دعمهم الدائم، كما أشكر اتحاد الجوجيتسو على تنظيم البطولة خلال شهر رمضان، حيث ساعدتني في الحفاظ على استعدادي الدائم لخوض البطولات».

الإمارات
دبي
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دورة ند الشبا الرياضية
الجوجيتسو
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