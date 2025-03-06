«مسترياس نايت» يواجه «ماربان» في «رأس الخور»



عصام السيد (دبي)



ينظم مضمار ميدان في الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة، فعاليات جولة جديدة من كرنفال كأس دبي العالمي، والذي يتألف من 8 أشواط متضمنة بطولة رأس الخور «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر بجائزة تبلغ 850 ألف درهم، وبطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية بجائزة 300 ألف درهم، وتبلغ جوائز الحفل مليوني و290 ألف درهم، ويُقام برعاية عزيزي.

ويجتذب الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، نخبة من الخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب رأس الخور «شروط» وجوائزه 850 ألف درهم، أبرزها «مسترياس نايت» الذي يسعى لقلب الطاولة على غريمه «ماربان» الذي فاز عليه في السباق الماضي.

ويستهل الحفل ببطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق للفئة الثانية لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، وجوائزها 300 ألف درهم.

وخصص الثاني لمسافة 1900 متر «رملي»، على لقب عزيزي كريك فيو، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات، تتنافس على جوائز 175 ألف درهم.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب عزيزي واصل للتكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم.

وتتنافس نخبة الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث وأربع سنوات في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «رملي»، على لقب عزيزي فينس، وجوائزه 190 ألف درهم.

وسيكون الشوط السادس لمسافة 1400 متر «رملي»، مسرحاً لتنافس الخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب عزيزي مينا للتكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم.

وتسعى الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لتسلق قمة برج عزيزي ، وجوائزه 250 ألف درهم في الشوط السابع لمسافة 1600 متر.

ويختتم الشوط الثامن لمسافة 1200 متر بسباق عزيزي ريفيرا للتكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.



الترشيح

1 الليث، أف ليث، بسام الوثبة

2 رويال فيفر، مون بليد، هاي زيزون

3 ديسيديوس، سنس ويزدوم، كوزميك ديزرت

4 سليم لوكال داينستي، أيفرفاست

5 مسترياس نايت، ماربان، إيكو بوينت

6 بن بورتريات، أكشن بوينت، برق الإمارات

7 ماجنوم أوبيس، نو رتريت، فولك فيستفال

8 مطلوب، الهدير، مليتاري أوردر