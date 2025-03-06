الجمعة 7 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مسترياس نايت» يواجه «ماربان» في «رأس الخور»

«مسترياس نايت» يواجه «ماربان» في «رأس الخور»
6 مارس 2025 13:00

 
عصام السيد (دبي)


ينظم مضمار ميدان في الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة، فعاليات جولة جديدة من كرنفال كأس دبي العالمي، والذي يتألف من 8 أشواط متضمنة بطولة رأس الخور «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر بجائزة تبلغ 850 ألف درهم، وبطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية بجائزة 300 ألف درهم، وتبلغ جوائز الحفل مليوني و290 ألف درهم، ويُقام برعاية عزيزي.
ويجتذب الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، نخبة من الخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب رأس الخور «شروط» وجوائزه 850 ألف درهم، أبرزها «مسترياس نايت» الذي يسعى لقلب الطاولة على غريمه «ماربان» الذي فاز عليه في السباق الماضي.
ويستهل الحفل ببطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق للفئة الثانية لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، وجوائزها 300 ألف درهم.
وخصص الثاني لمسافة 1900 متر «رملي»، على لقب عزيزي كريك فيو، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات، تتنافس على جوائز 175 ألف درهم.
وخصص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب عزيزي واصل للتكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم.
وتتنافس نخبة الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث وأربع سنوات في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «رملي»، على لقب عزيزي فينس، وجوائزه 190 ألف درهم.
وسيكون الشوط السادس لمسافة 1400 متر «رملي»، مسرحاً لتنافس الخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب عزيزي مينا للتكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم.
وتسعى الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لتسلق قمة برج عزيزي ، وجوائزه 250 ألف درهم في الشوط السابع لمسافة 1600 متر.
ويختتم الشوط الثامن لمسافة 1200 متر بسباق عزيزي ريفيرا للتكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.

أخبار ذات صلة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
«الأولمبياد الخاص» يشارك «الألعاب العالمية الشتوية»


الترشيح
1 الليث، أف ليث، بسام الوثبة
2 رويال فيفر، مون بليد، هاي زيزون
3 ديسيديوس، سنس ويزدوم، كوزميك ديزرت
4 سليم لوكال داينستي، أيفرفاست
5 مسترياس نايت، ماربان، إيكو بوينت
6 بن بورتريات، أكشن بوينت، برق الإمارات
7 ماجنوم أوبيس، نو رتريت، فولك فيستفال
8 مطلوب، الهدير، مليتاري أوردر

 

الإمارات
دبي
كرنفال كأس دبي العالمي
الخيول المهجنة الأصيلة
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اقتصاد
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اليوم 16:49
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اقتصاد
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اليوم 16:47
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
الرياضة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
اليوم 16:44
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
علوم الدار
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©