«فخر الفجيرة» ينطلق بـ «الستة» في بطولة خالد بن طناف

أبوظبي (الاتحاد)



حقق «فخر الفجيرة» فوزاً كبيراً على «المخضرمين» 6-3، في اليوم الأول لبطولة خالد بن طناف المنهالي، التي تقام على الملاعب الفرعية بنادي بني ياس.

وفي بقية منافسات اليوم الأول، فاز «بينونة» على «توازن» 5-2، و«الغربية» على فريق «الأوروبي» 3-2.

ويشارك في البطولة 16 فريقاً، من بينها بينونة والغربية اللذين ينافسان في دوري الدرجة الثانية، وتسمر المنافسات لمدة 10 أيام، خلال شهر رمضان المبارك، وهناك عدد من الفرق تضم لاعبين سابقين بأندية كبيرة مثل محمد برغش لاعب الوحدة السابق الذي يلعب ضمن صفوف «المخضرمين».

شهد منافسات اليوم الافتتاحي خالد بن طناف المنهالي، وعدد من الرياضيين، ومجموعة من أقطاب نادي بني ياس، وجماهير غفيرة لمتابعة البطولة الأكبر في منطقة بني ياس، والتي تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة.

واستمتع الجمهور بالفعاليات التي أقيمت على هامش المباريات، أهمها المسابقات وألعاب الأطفال التي شهدت إقبالاً كبيراً.