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فعاليات متنوعة في مهرجان دبي لأصحاب الهمم

فعاليات متنوعة في مهرجان دبي لأصحاب الهمم
6 مارس 2025 14:00


دبي (الاتحاد)

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انطلق المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة كبيرة وفعاليات متنوعة رياضية وثقافية ومجتمعية، ويستمر إلى 20 مارس الجاري.
ودشنت الكرة الطائرة مسابقات النشاط الرياضي، حيث أسفرت ضربة البداية عن فوز المالية على الأهلي 2-1 فيما تفوق فريق الإداريين على الشباب 2- صفر.
وأسفرت نتائج «خماسيات كرة القدم» عن فوز الهلال على «الإمبراطور» 2-1 والنجوم على «الفرسان» 5-2.
وتضمن اليوم الأول للفعاليات الثقافية والمجتمعية على المجلس الرمضاني، ومجموعة من الورش وفقرات فنية، بمشاركة 12 شريكاً ومساهماً في المجلس الرمضاني، وتدشين النسخة الثالثة عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، برعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، بمشاركة 676 متسابقاً.
ووجّه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، على رعايتها لمسابقة القرآن الكريم، من أجل تشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، مؤكداً أنها أصبحت من أكبر المسابقات على مستوى الخليج، وقال: «اللجنة المنظمة تسعى دائماً لتطوير مسابقة القرآن الكريم، من نسخة إلى أخرى».
وأشار بالرقاد إلى أن ارتفاع عدد المتنافسين يؤكد تطوّر مسابقة القرآن الكريم، ليرتفع العدد هذا العام إلى 676 متسابقاً.
ووصفت رئيسة الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم، الدورة الحالية بأنها الأكبر منذ انطلاق المسابقة، والتي تتزامن مع عام المجتمع 2025.
وقالت: «ثقتنا كبيرة في جميع المتنافسين، لتحقق النسخة الحالية الأهداف التي تقام من أجلها، بعد أن أظهر «أصحاب الهمم» إرادة كبيرة في حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه في النسخ الماضية، ما أسهم في تحسين النطق وتنمية الإدراك لديهم.

الإمارات
دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
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