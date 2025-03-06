«جودو الإمارات» يشارك في «الجائزة الكبرى» بالنمسا



لينز (الاتحاد)



تفتتح الجمعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو «جراند بري»، في مدينة لينز النمساوية، وتستمر إلى 9 مارس الحالي، بمشاركة 427 لاعباً ولاعبة يمثلون 52 دولة، من بينها الإمارات ولبنان.

ويخوض منتخبنا البطولة، ضمن برنامج الإعداد للتأهل السادسة على التوالي إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

وتشهد منافسات اليوم الأول لفئات «الوزن الخفيف» مشاركة بشيرات خرودي في «وزن تحت 52 كجم»، ويلعب نارمند بيان في «وزن تحت 66 كجم»، ويخوض محمد يزبيك منافسات «وزن تحت 73 كجم»، ضمن «الخفيف المتوسط».

وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، اتصالاً مع الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، بهدف الاطمئنان على سلامة وصول البعثة، واستعدادات «ثلاثي» المنتخب لبطولة الجائزة الكبرى.