الجمعة 7 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يشارك في «الجائزة الكبرى» بالنمسا

«جودو الإمارات» يشارك في «الجائزة الكبرى» بالنمسا
6 مارس 2025 14:30

 
لينز (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
«الأولمبياد الخاص» يشارك «الألعاب العالمية الشتوية»


تفتتح الجمعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو «جراند بري»، في مدينة لينز النمساوية، وتستمر إلى 9 مارس الحالي، بمشاركة 427 لاعباً ولاعبة يمثلون 52 دولة، من بينها الإمارات ولبنان.
ويخوض منتخبنا البطولة، ضمن برنامج الإعداد للتأهل السادسة على التوالي إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».
وتشهد منافسات اليوم الأول لفئات «الوزن الخفيف» مشاركة بشيرات خرودي في «وزن تحت 52 كجم»، ويلعب نارمند بيان في «وزن تحت 66 كجم»، ويخوض محمد يزبيك منافسات «وزن تحت 73 كجم»، ضمن «الخفيف المتوسط».
وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، اتصالاً مع الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، بهدف الاطمئنان على سلامة وصول البعثة، واستعدادات «ثلاثي» المنتخب لبطولة الجائزة الكبرى.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
النمسا
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«سياحة عجمان» تطلق مكتباً تمثيلياً لها في السوق الأوروبية
اقتصاد
«سياحة عجمان» تطلق مكتباً تمثيلياً لها في السوق الأوروبية
اليوم 16:51
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اقتصاد
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اليوم 16:49
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اقتصاد
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اليوم 16:47
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
الرياضة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©