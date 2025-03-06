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الرياضة

«الشراع والتجديف» ينظم بطولة «الإبحار الافتراضي»

«الشراع والتجديف» ينظم بطولة «الإبحار الافتراضي»
6 مارس 2025 15:00

 

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أول سلسلة جولات لبطولة الإمارات للقوارب الشراعية الافتراضية عبر التطبيقات الحديثة لمحبي وعشاق الرياضات البحرية، ضمن البرنامج الرمضاني، وتقام 4 جولات خلال رمضان المبارك عبر المنصة العالمية المتخصصة لهذه الفعاليات، وتتاح المشاركة للاعبي ولاعبات الأندية والاكاديميات ومحبي رياضة الإبحار في الدولة من مختلف الأعمار، بعد استكمال التسجيل واستيفاء الشروط قبل الأحد المقبل، حيث يتم توزيعهم على مجموعات لتحديد المتأهلين في كل جولة.
وتنطلق الجولة الأولى يوم الثلاثاء المقبل على شاطئ الحمرية «افتراضياً»، والجولة الثانية على شواطئ دبي 18 مارس، بينما تنقل الجولة الثالثة إلى شواطئ أبوظبي 20 مارس، قبل الوصول إلى الجولة الرابعة والختامية في شواطئ دبي 23 مارس.
وقال محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، إن البطولة المستحدثة تعد مبادرة متجددة تتماشى مع رؤية المجلس في زيادة فرص التنافس، وتوفير أجواء مثيرة للاعبي ولاعبات رياضة الشراع مع أيام الشهر الفضيل لاكتساب مهارات جديدة تتعلق في التفكير وزيادة الخبرة في مواقف الإبحار.
وأكد أن اللجنة الفنية المشرفة على البطولة طرحت فكرة رائعة بإقامة كل جولة من جولات البطولة في واجهة سياحية داخل الدولة للترويج السياحي، وإبراز معالم الإمارات.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية رأت اختيار أماكن استضافة الجولات الأندية الوطنية التي ترعى وتهتم بأنشطة وفعاليات الاتحاد، وهي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية، ونادي زوارق شاطئ دبي.

 

الإمارات
أبوظبي
اتحاد الشراع والتجديف
الرياضات البحرية
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