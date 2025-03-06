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الرياضة

تجاهل «الإيقاف الطويل».. ليون يحتفل بعيد ميلاد فونسيكا!

تجاهل «الإيقاف الطويل».. ليون يحتفل بعيد ميلاد فونسيكا!
6 مارس 2025 14:36


ليون (أ ف ب)

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تمسك مالك ورئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، الأميركي جون تيكستور، بخدمات المدرب البرتغالي باولو فونسيكا رغم إيقافه حتى نهاية نوفمبر المقبل، بسبب رد فعله العنيف تجاه حكم مباراة فريقه أمام بريست 2-1 الأحد في الدوري المحلي.
وكتب تيكستور في حسابه على إنستجرام «عيد ميلاد سعيد باولو! أنا معك اليوم ودائماً، لقد ارتكبت خطأ، اعتذاراتك كانت صادقة، وعقوبتك قاسية جداً بكل وضوح، أنت الرجل المناسب لليون وسنستمر معاً».
ولم يحتفل فونسيكا الأربعاء بعيد ميلاده الثاني والخمسين بالشكل المناسب، وذلك بعدما قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي إيقافه حتى 30 نوفمبر المقبل بسبب رد فعله العنيف تجاه الحكم في المباراة أمام بريست.
ووقعت الحادثة خلال اللحظات الأخيرة من المباراة المشحونة، عندما طرد فونسيكا بسبب احتجاجاته.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما كان الحكم باستيان ميّو يراجع حكم الفيديو المساعد «الفار» حول ركلة جزاء محتملة لمصلحة بريست، بدا فونسيكا منزعجاً من احتساب أربع دقائق وقتاً بدل ضائع معتبراً أنه مبالغ فيه.
وخرج فونسيكا عن طوره بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، وسارع نحو الحكم، حيث حصل احتكاك بسيط بينهما بالرأس، قبل أن يوجه البرتغالي الإهانات معرباً في الوقت ذاته عن غضبه الشديد، قبل أن يبادر اللاعبون لإبعاده.
ولم يتأخر فونسيكا الذي استلم الإدارة الفنية لليون في 31 يناير الماضي، في محاولة لملمة أثار تصرفاته بعد المباراة، قائلاً «أردت الاعتذار عن هذا التصرف، لم يكن ينبغي لي أن أفعل ذلك بهذه الطريقة، إنها الحقيقة».
ويتواجد فونسيكا في العاصمة الرومانية، حيث يتواجه ليون الخميس مع إف سي بوخارست في ذهاب ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليج».
ولا تنطبق العقوبة، في الوقت الحالي أقله، على مسابقات الاتحاد الأوروبي «اليويفا».
وفي بيان صادر عنه، تحدث ليون عن مبالغة في العقوبة، مضيفاً أنه «يدرس كل الحلول الاستئنافية الممكنة». 

الدوري الفرنسي
ليون
باولو فونسيكا
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