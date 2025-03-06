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الرياضة

نوير ضحية «قفزة فرح»!

نوير ضحية «قفزة فرح»!
6 مارس 2025 14:41

 
ميونيخ (د ب أ)

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ربما ينبغي على مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن يلتزم بالتصدي للكرات، وذلك بعدما تعرّض الحارس للإصابة أثناء احتفاله بأحد الأهداف في المباراة التي فاز فيها فريقه على باير ليفركوزن 3- صفر، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وأدت هذه الإصابة إلى مشاركة جوناس أوربيج «21 عاماً، الذي تم التعاقد معه في الشتاء من كولن، في أول مشاركة له مع البايرن.
وغادر نوير الملعب، ويبدو أنه مصاب في الكاحل، في الدقيقة 58، بعد وقت قصير من احتفاله بهدف جمال موسيالا، ثاني أهداف بايرن- بعدما قفز قفزة بسيطة بالقرب من منتصف الملعب.
وكانت هذه هي المرة الثانية هذا الموسم التي يفشل فيها نوير في استكمال مباراة أمام ليفركوزن.
ونوير طُرد عندما التقى الفريقان في كأس ألمانيا خلال ديسمبر، عندما فاز ليفركوزن - صفر.
وتظل هذه هي المرة الوحيدة التي حصل فيها نوير على بطاقة حمراء.
والفوز الذي حققه بايرن في دور الـ16 بدوري الأبطال هو الأول له في سبع مباريات أمام ليفركوزن، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، ويظل من غير المعلوم ما إذا كان نوير سيتمكن من خوض اللقاء أم لا؟.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
مانويل نوير
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