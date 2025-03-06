«الإمارات للدراجات» يعتلي منصة التتويج في إيطاليا وكرواتيا

زغرب (الاتحاد)



فاز الدراج خوان أيوسو بسباق «تروفيو لايجيليا» ليمنح فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية الانتصار في أول سباق على الأراضي الإيطالية هذا الموسم، ونجح أيوسو «22 عاماً في إضافة انتصاره في سباق اليوم الواحد الإيطالي، إلى فوزه في فاون دروم كلاسيك يوم الأحد الماضي.

أصبح أيوسو ثاني دراج من فريق الإمارات يحصد الفوز في تروفيو لايجيليا، بعد جان بولانتش عام 2022، وأول إسباني يبلغ هذا الإنجاز في تاريخ السباق منذ61 عاماً.

وفرض «الإمارات-إكس آر جي» بقيادة أيوسو الضغط على منافسيه ومع تكرار الصعود على مرتفعات كولا ميشيري زادت وتيرته في المقدمة، ما أدى إلى تقليص عدد المتسابقين المتنافسين مع اقتراب نهاية السباق، وبفضل إيجور أرييتا وأنتونيو مورجادو، نال أيوسو دعماً قوياً قادراً على إحداث الفارق وفي الصعود الثالث على الطريق الصاعد الحاسم، بدأ عملهم يؤتي ثماره بشكل واضح، بعدما بدأ عدد المتسابقين في المجموعة يتناقص بشكل ملحوظ، بينما كان أيوسو يترقب اللحظة المثالية لانطلاقته الكبيرة، وكان هذا الأسلوب نفسه الذي منحه الفوز في فاون دروم كلاسيك يوم الأحد.

وبعد أن وصل إلى منصة التتويج مرتين في السباق، كانت الأنظار متجهة نحو أيوسو تحت العلم الأحمر للنهائي، إلا أنه لم يسمح لهذا الضغط أن يؤثر عليه، بل أصر على إتمام المهمة بنجاح، ومع حرص منافسيه على اتباع عجلة دراجته، استجاب أيوسو للتحدي ليكون أول من ينطلق بتسارعه.

وبمجرد أن انطلق أيوسو مسرعاً إلى خط النهاية، أصبح واضحاً أنه كان الأقوى في السباق يوم تروفيو لايجيليا، وتمكن الإسباني من حصد فوز متميز آخر، بعدما عبر خط النهاية في المركز الأول، متفوقاً على سكاروني وستورر.

وأعرب أيوسو عن تقديره الكبير لزملائه في الفريق، مشيراً إلى تطلعه لبلوغ أهدافه القادمة في إيطاليا، وقال: «كنت أفتقد المركز الأول، بعدما حصلت على الثالث مرة، والثاني مثلها، وسيطرنا على مجريات السباق، وفرضنا وتيرة قوية على الصعود.

وعلى الحدود الكرواتية، حقق «الإمارات جيل زد» الفوز في سباق اليوم الواحد الكرواتي، أوماج كلاسيك، وبفوزه في الانطلاقة الجماعية الأخيرة في أوماج، واصل ماتياس شوارزباشر بدايته القوية مع فريق الإمارات، مسجلاً أول انتصار له مع فريق جيل زد.

وبعد حصده نتائج متميزة مع فريق طواف العالم، وإحرازه المركز الثامن في تروفيو سيس سالينس، والمركز الخامس عشر في كلاسيكا خاين، دخل الدراج السلوفاكي السباق الكرواتي مفعماً بالثقة.

وسيطر فريق الإمارات على المجموعة المتقدمة ومع اقتراب العلم الأحمر، حافظ شوارزباشر على موقعه المثالي إلى جانب دافيدي ستيلّا، الفائز مؤخراً في طواف الشارقة.

ومع وجود ستيلّا خلف شوارزباشر، بدا «الثنائي» في موقع جيد قبل الكيلومتر الأخير، وحسم شوارزباشر السباق لمصلحته بعدما انطلق بسرعة لمسافة طويلة، ولم يستطع منافسوه مجاراته.

من ناحية أخرى، يخوض فريق «الإمارات اكس آر جي» للدراجات الهوائية، يوم السبت، منافسات «سترادي بيانكي» بقيادة بطل العالم تادي بوجاتشار، والعائد من التتويج بلقب طواف الإمارات للمرة الثالثة في تاريخه، ويتطلع للحفاظ على اللقب الذي حققه العام الماضي في السباق، ويعد سباق «ستارداي بيناكي»، أحد أبرز السباقات ذات التحديات القياسية على الطرق المرصوفة بالحصى في إيطاليا، التي تختبر قدرة الدراجين في الوصول لأقصى حدودهم.

ويتطلع بوجاتشار إلى تعزيز رصيده بالفوز للمرة الثالثة في هذا السباق، مع اقترابه من بلوغ الفوز رقم 100 في مسيرته، حيث يتمتع بخبرة جيدة في الكلاسيكيات الإيطالية.

ويقام السابق لمسافة 81.7 كم من الطرق الوعرة، ويكون صعود مونتالشينو عند 64 كم أول اختبار كبير، ويكون تحديد المواقع في المجموعة الرئيسة أمراً حاسماً، وتتبعها 4 أقسام أخرى مرصوفة بالحصى قبل الوصول إلى المسار الجديد الممتد لمسافة 9.3 كم في سيرافالي.

وأكد بوجاتشار أن سباق سترادي يحمل العديد من الذكريات المميزة له، حيث يتطلع للحفاظ على السجل الرائع في السابق وسط منافسة قوية وصعبة مع نخبة الدراجين من جميع أنحاء العالم، وأضاف أن الفوز بلقب طواف الإمارات حافز معنوي كبير، وإضافة مهمة له وللفريق قبل خوض السباق الذي يتميز بالطرق الوعرة.