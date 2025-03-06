كأس منصور بن زايد.. «شؤون المواطنين والمجتمع» يفرض التعادل على «حامل اللقب»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حصد «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» نقطة غالية، عندما فرض التعادل على «مكتب الشؤون القانونية» «حامل اللقب»1-1، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025.

وشهد معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، وعلي جاسم المزروعي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع المشاريع الهندسية والفنية، منافسات البطولة مساء أمس الأول.

وتقدم «مكتب الشؤون القانونية» بهدف أحرزه حسام محمد، إلا أن «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» أدرك التعادل بهدف مصطفى جابر في الدقائق الأخيرة.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، حقق فريق «قطاع المشاريع الهندسية والفنية» بداية رائعة، بعد فوزه على «قطاع الخدمات المساندة» 3-1، وسجل «الثلاثية» جمال الدين عسو «هدفين» وأنور أحجيات، فيما أحرز سيدريك ستيف هدف «قطاع الخدمات المساندة».

ومنحت اللجنة الفنية جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى إلى صالح سالم العامري، لاعب «مكتب الشؤون القانونية»، وذهبت جائزة نجم المباراة الثانية إلى جمال الدين عسو، مهاجم «قطاع المشاريع الهندسية والفنية».

من جانبه، أعرب البرازيلي إيلتون جوزيه نجم الوصل السابق، عن سعادته بالمشاركة في البطولة، وقال اللاعب الذي سجل هدفين في أول مباراة لفريق «مكتب الأمين العام»: «دخلنا مباراتنا الأولى بمستوى جيد، وتمكنا من حصد النقاط الثلاث، إنها بطولة كبيرة، ويشرفني أن أشارك فيها».

وتشهد «النسخة 12» من كأس منصور بن زايد التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر إلى 20 من مارس الجاري، مشاركة العديد من الأسماء اللامعة، حيث عملت الفرق على تعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين، سعياً للفوز باللقب.

ويشارك في البطولة المدافع الدولي السابق مهند سالم العنزي، مع فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، ويبعب البرازيلي إيلتون مع «مكتب الأمين العام»

ويلعب المهاجم الدولي سيباستيان تيجالي مع «دائرة القضاء»، والمهاجم السابق مهند سالم العنزي مع «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي»، وضم «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» الظهير الدولي السابق محمد برغش إلى قائمته.

ويتولى عيسى جريجوري تدريب «قطاع المشاريع الهندسية والفنية»، ويقود المصري طارق السعيد فريق «مكتب الشؤون القانونية».