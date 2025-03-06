أليسون: ليلة «ملعب الأمراء» الأفضل في حياتي!



علي معالي (أبوظبي)



اعترف أليسون بيكر حارس ليفربول، بأن ما قدمه أمام باريس سان جيرمان ربما الأفضل في حياته، حيث قاد فريقه إلى «فوز مذهل»، بعد أن عاش «الريدز» تحت «ضغط هائل»، يكفي أن «الباريسي» 27 كرة على الحارس البرازيلي تصدى لها بمنتهى البراعة والقوة، ولسنوات كان أليسون شخصية حاسمة مع «الريدز»، وبعد الحفاظ على نظافة شباكه مرة أخرى في أوروبا اعترف بأنه قدم أفضل عرض في حياته.

وقال: ربما هي أفضل مباراة في حياتي حتى الآن، التي قدمتها في ملعب الأمراء، وأخبرنا المدرب بمدى صعوبة اللعب أمام باريس سان جيرمان، ويجب أن نكون مستعدين للمعاناة طوال المباراة».

وأضاف: «شاهدنا الكثير عن المنافس، وكنا نعرف أن لديه جودة عالية، لكننا عملنا بجد كبير».

وبعد صافرة نهاية المباراة سارع لاعبو ليفربول إلى أليسون، وكان تقديرهم واضحاً لما قدمه طوال المباراة، حيث قال هارفي إليوت صاحب الهدف الوحيد: «بفضل أليسون والدفاع انتزعنا الفوز، وجاء دوري لاستغلال الفرصة، ولحسن الحظ ذهبت إلى المرمى ونجحت في تسجيل هدف تاريخي.