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الرياضة

دبي تستضيف «النهائي الحلم» بين الهند ونيوزيلندا في الكريكيت

دبي تستضيف «النهائي الحلم» بين الهند ونيوزيلندا في الكريكيت
6 مارس 2025 16:29

 
دبي (الاتحاد)

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تشهد دبي يوم الأحد المقبل، النهائي الحلم لكأس الأبطال الدولية للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا في ختام مرتقب واستثنائي لأهم وأقوى بطولات اللعبة على مستوى العالم، والتي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت كل 4 سنوات لمنتخبات النخبة على مستوى العالم. 
وتأهل المنتخب الهندي صاحب الشعبية الأكبر على مستوى العالم في الكريكي، على حساب أستراليا في أولى مواجهات نصف النهائي في دبي، ولحق بنيوزيلندا بعد فوزه على جنوب أفريقيا في باكستان.
وفور إعلان وصول طرفي النهائي، وتحديداً المنتخب الهندي، نفدت تذاكر دخول مباراة الختام بمختلف فئاتها للحاق بمتابعة ومشاهدة اللقاء الحلم الذي يجمع المنتخب الهندي بجماهيره الغفيرة مع نظيره النيوزيلندي في ختام استثنائي يشهده عشاق اللعبة على مستوى العالم في دبي، سواء بالحضور إلى ملعب المباراة أو بالمتابعة والمشاهدة المباشرة حول العالم عبر قنوات البث المتخصّصة في نقل مباريات الكريكيت.
وكان المجلس الدولي للكريكيت اختار دبي للمشاركة في الاستضافة بجانب باكستان، لما لدبي من إمكانيات وخبرات كبيرة في التنظيم مثل هذه الأحداث رغم عدم مشاركة منتخب الإمارات في الحدث.
ونجح المجلس الدولي للكريكيت في إعادة تنظيم كأس الأبطال من جديد، بعد توقف دام 8 سنوات، بمشاركة 8 منتخبات تمثل القمة على مستوى العالم في مجال اللعبة، هي باكستان «حامل اللقب»، الهند، أستراليا، نيوزيلندا، سريلانكا، جنوب أفريقيا، بنجلاديش، وأفغانستان.
 

الإمارات
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