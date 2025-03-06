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الرياضة

246 لاعباً في «الشارقة للشطرنج»

246 لاعباً في «الشارقة للشطرنج»
6 مارس 2025 16:31


الشارقة (الاتحاد)

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يشارك 246 لاعباً ولاعبة في «النسخة 30» من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتضم القائمة 32 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية أستاذ دولي كبير، وأستاذ دولي، وأستاذ اتحاد دولي، وأستاذة دولية كبيرة، وأستاذة اتحاد دولي من داخل الدولة وخارجها وبلغ عدد الدول المشاركة 28 دولة.
افتتح الدكتور نبيل عاشور، مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي مجريات اليوم الأول من بطولة الشارقة الدولية 30 للشطرنج السريع، بحضور سلطان علي الطاهر عضو اتحاد الشطرنج، والمهندس وهيب جعفر الزرعوني، الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من أعضاء مجلسي إدارتي اتحاد الشطرنج، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
حمل اليوم الأول من البطولة طابعاً تنافسياً كبيراً وندية عالية بين الأساتذة الدوليين الكبار على الطاولات الأولى، وبعد نهاية الجولة الثالثة كشفت البطولة عن تساوي 20 لاعباً للترتيب بالعلامة الكاملة 3 نقاط من 3 جولات، يتقدمهم المصنّف الأول الأذربيجاني المخضرم نايديتش أركاديتش، والطاجيكي فاروق أموناتوف بطل النسخة السابقة، وبنفس الرصيد من النقاط اشترك معهم لاعب المنتخب ونادي الشارقة عمر نعمان آل علي والإيراني داريني بوريا، وبطل العالم للشباب المصري أحمد عدلي، والكوبي وولتر أرينسيبيا، والفلبيني أوليفر ديماكيلينج، والمغربي مخلص العدناني، والأوزبكي بارسوف، والمولدافي فايوريل لورداتشيسكو، والأستاذ الدولي المصري محب أمير، والجورجي سيباشفيلي، والسوري طلال حلواني، والأوكراني ألكسندر زوبارييف.

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