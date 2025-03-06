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الرياضة

64 منتخباً في «مونديال 2030»

64 منتخباً في «مونديال 2030»
6 مارس 2025 17:00

 
نيويورك (رويترز)

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يدرس توسيع كأس العالم لتضم 64 منتخباً.
وتقام كأس العالم التي تضم 48 منتخباً، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.
وتشمل البطولة 104 مباريات بدلاً من 64 مباراة، كما هو الحال في النسخ السابقة، بما في ذلك جولة إضافية لدور خروج المغلوب.
وقالت الصحيفة إن «الفيفا» يدرس الأمر بناء على طلب من إحدى الدول التي تشارك في تنظيم «نسخة 2030»، وينظم المغرب وإسبانيا والبرتغال «نسخة 2030» على أن تستضيف ثلاث دول في أميركا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.
وأضافت نيويورك تايمز أن هذه الزيادة ستكون لنسخة واحدة فقط احتفالاً بمرور مئة عام على انطلاق البطولة، وأشارت إلى أن هذا المقترح لاقى استحساناً من جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا».

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
كأس العالم
المغرب
إسبانيا
البرتغال
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