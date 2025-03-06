سالم بن سلطان القاسمي يحضر انطلاق بطولة رأس الخيمة للطائرة



رأس الخيمة (وام)



شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس الاتحادات الآسيوي والإماراتي والعربي للمبارزة، انطلاق بطولة رأس الخيمة الرمضانية الثانية لكرة الطائرة التي تقام في منطقة دهان الساحلية برأس الخيمة، برعاية شركة «داون تاون العقارية»، ومشاركة 10 فرق.

واستقطبت مواجهة الفرق الأربعة في انطلاق المنافسات أنظار المتفرّجين، واتسم أول اللقاءات بالقوة والإثارة، واستطاع فريق العوضي حسم الشوطين لمصلحته، بعد تغلبه على فريق «ليتل سكولار»، وفي اللقاء الثاني فاز «برايت ستيل» على «تايجر».

وثمن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، جهود اللجنة المنظمة في إقامة مثل هذه البطولات في الشهر الفضيل، لتعميق أواصر الحياة الاجتماعية بين شباب الإمارة والدولة، وبعض من الجاليات المقيمة، واستثمار الوقت في ممارسة رياضية كرة الطائرة في عام المجتمع تحت شعار «يداً بيد».