الجمعة 7 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يرسخ «العقدة الإنجليزية» لسان جيرمان

ليفربول يرسخ «العقدة الإنجليزية» لسان جيرمان
6 مارس 2025 21:16

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
توقف حركة القطارات بين 3 عواصم أوروبية
«البريميرليج» على «نار هادئة».. ليفربول للاقتراب من «التتويج»


سجل هارفي إليوت هدفاً دراماتيكياً في اللحظات الأخيرة، ليقود ليفربول إلى الفوز 1-0 على باريس سان جيرمان بملعبه في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ورسخ ليفربول العقدة الإنجليزية للفريق الفرنسي، حيث خسر سان جيرمان آخر المباريات التي خاضها في أدوار خروج المغلوب أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا (1-0 أمام مانشستر يونايتد 2018-2019، و2-0 أمام مانشستر سيتي في 2020-2021، و1-0 أمام ليفربول هذا الموسم)، وكان هدف هارفي إليوت في الدقيقة 87، وهو أول لمسة له بعد دخوله بديلاً، هو أحدث أهداف فوز ليفربول على الإطلاق في مباراة في مرحلة خروج المغلوب في «الشامبيونزليج».
وسدد باريس سان جيرمان 27 مرة في المباراة، ليكون ثاني أكثر عدد في التاريخ لفريق في مباراة خروج المغلوب في «أبطال أوروبا»، دون تسجيل هدف، حيث فشل في التسجيل وخسر، ليحل خلف دورتموند في مايو 2024 «30 تسديدة».
وقام أليسون بيكر حارس ليفربول بـ9 تصديات، وهو أكبر عدد له على الإطلاق في مباراة مع ليفربول، بينما واجه «الريدز» 27 تسديدة، وذلك أكبر عدد من التسديدات يتلقاها الفريق خارج أرضه منذ مباراته أمام ريال مدريد في نوفمبر 2014.
وحافظ ليفربول على نظافة شباكه للمرة السادسة في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لتكون ثالث أكثر نسخة تشهد ذلك بعد 2001-2001 (8 شباك نظيفة)، و2006-2007 ثم 2020-2021 (7 شباك نظيفة بكل منها)، وفاز ليفربول بهذه المباراة رغم تلقيه 27 محاولة من سان جيرمان فيما سدد «الريدز» مرتين فقط، وبالتالي كان الفارق 25 تسديدة أكثر لمصلحة أصحاب الأرض، وذلك أكبر فارق سلبي مشترك في التسديدات من فريق فائز على الإطلاق في مباراة خروج المغلوب فوز سان جيرمان على بايرن ميونيخ في أبريل 2021 أيضاً وكان أيضاً بفارق 25 تسديدة، سدد الباريسي 6 مرات وتلقى 31 تسديدة». 

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
باريس
أليسون بيكر
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«سياحة عجمان» تطلق مكتباً تمثيلياً لها في السوق الأوروبية
اقتصاد
«سياحة عجمان» تطلق مكتباً تمثيلياً لها في السوق الأوروبية
اليوم 16:51
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اقتصاد
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
اليوم 16:49
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اقتصاد
«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
اليوم 16:47
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
الرياضة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©