ليفربول يرسخ «العقدة الإنجليزية» لسان جيرمان



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل هارفي إليوت هدفاً دراماتيكياً في اللحظات الأخيرة، ليقود ليفربول إلى الفوز 1-0 على باريس سان جيرمان بملعبه في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ورسخ ليفربول العقدة الإنجليزية للفريق الفرنسي، حيث خسر سان جيرمان آخر المباريات التي خاضها في أدوار خروج المغلوب أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا (1-0 أمام مانشستر يونايتد 2018-2019، و2-0 أمام مانشستر سيتي في 2020-2021، و1-0 أمام ليفربول هذا الموسم)، وكان هدف هارفي إليوت في الدقيقة 87، وهو أول لمسة له بعد دخوله بديلاً، هو أحدث أهداف فوز ليفربول على الإطلاق في مباراة في مرحلة خروج المغلوب في «الشامبيونزليج».

وسدد باريس سان جيرمان 27 مرة في المباراة، ليكون ثاني أكثر عدد في التاريخ لفريق في مباراة خروج المغلوب في «أبطال أوروبا»، دون تسجيل هدف، حيث فشل في التسجيل وخسر، ليحل خلف دورتموند في مايو 2024 «30 تسديدة».

وقام أليسون بيكر حارس ليفربول بـ9 تصديات، وهو أكبر عدد له على الإطلاق في مباراة مع ليفربول، بينما واجه «الريدز» 27 تسديدة، وذلك أكبر عدد من التسديدات يتلقاها الفريق خارج أرضه منذ مباراته أمام ريال مدريد في نوفمبر 2014.

وحافظ ليفربول على نظافة شباكه للمرة السادسة في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لتكون ثالث أكثر نسخة تشهد ذلك بعد 2001-2001 (8 شباك نظيفة)، و2006-2007 ثم 2020-2021 (7 شباك نظيفة بكل منها)، وفاز ليفربول بهذه المباراة رغم تلقيه 27 محاولة من سان جيرمان فيما سدد «الريدز» مرتين فقط، وبالتالي كان الفارق 25 تسديدة أكثر لمصلحة أصحاب الأرض، وذلك أكبر فارق سلبي مشترك في التسديدات من فريق فائز على الإطلاق في مباراة خروج المغلوب فوز سان جيرمان على بايرن ميونيخ في أبريل 2021 أيضاً وكان أيضاً بفارق 25 تسديدة، سدد الباريسي 6 مرات وتلقى 31 تسديدة».