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الرياضة

الدوريات الأكثر وصولاً إلى ربع نهائي «أبطال أوروبا»!

الدوريات الأكثر وصولاً إلى ربع نهائي «أبطال أوروبا»!
6 مارس 2025 21:40

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تتطلع أندية النخبة إلى حجز مكان لها في الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا، في صراع قوي لرفع «ذات الأذنين» البطولة الأقوى على مستوى «القارة العجوز»، ويرصد موقع «ترانسفير ماركت» الدول الأكثر من حيث تأهل أنديتها إلى ربع النهائي «دور الثمانية» في دوري أبطال أوروبا، منذ إعادة تشكيل المسابقة في موسم 1992-1993.
ليس من المستغرب أن تتصدر إسبانيا الطريق، عندما يتعلق الأمر بالدول الأكثر نجاحاً، منذ 1992-1993، وصل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وملقة وديبورتيفو لاكورونيا وملقة وإشبيلية وفالنسيا وفياريال إلى دور الثمانية، بمجموع 57 مرة، وفي المركز الثاني تأتي إنجلترا، حيث وصلت ثمانية فرق من «البريميرليج» إلى ربع النهائي بإجمالي 53 مناسبة، وتأتي ألمانيا في المركز الثالث، ووصلت أندية من «البوندسليجا» إلى ربع النهائي 35 مرة، 22 منها جاءت من بايرن ميونيخ.
وفي المركز الرابع تأتي إيطاليا، حيث وصلت أندية «الكالشيو» إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 32 مرة منذ موسم 1992-1993، ويحتل الدوري الفرنسي المركز الخامس، حيث وصلت أنديته 19 مرة.
وتحتل البرتغال المركز السادس، حيث وصل بنفيكا وبورتو إلى ربع النهائي 13 مرة، وهولندا في المركز السابع، حيث وصلت أنديتها إلى ربع النهائي 7 مرات، ووصلت أندية من اليونان وتركيا وأوكرانيا إلى ربع النهائي 3 مرات، لتكمل المراكز العشرة الأولى.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو
بايرن
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