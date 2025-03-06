بعد غياب 18 شهراً.. نيمار يعود إلى منتخب البرازيل!



معتز الشامي (أبوظبي)



عاد النجم نيمار دا سيلفا، إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي لكرة القدم بقيادة المدرب دوريفال جونيور، بعد غياب دام قرابة عام ونصف العام، بسبب الإصابة، قبل مباراتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، وبدأ نيمار أول 4 مباريات للبرازيل في التصفيات، لكنه خرج مصاباً في الهزيمة أمام أوروجواى في أكتوبر 2023، وهي آخر مباراة له مع أبطال العالم 5 مرات، وواجهت البرازيل صعوبات كبيرة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وبعد 12 جولة من أصل 18 جولة، احتلت البرازيل المركز الخامس في المجموعة التي تضم 10 منتخبات، لكن الفرق الستة الأولى ضمنت مكانها في كأس العالم، وتتقدم البرازيل بخمس نقاط على بوليفيا التي تحتل المركز السابع.

ويعود نيمار لخوض مباراتين تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا في 21 مارس، ثم أمام الأرجنتين بطلة العالم بعد 5 أيام، وقال هداف المنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفاً، الشهر الماضي، إن نهائيات كأس العالم العام المقبل ستكون الأخيرة له، سيكون عمره 34 عاماً، عندما تنطلق المنافسات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل نيمار هدفه الأول منذ أكثر من 14 شهراً يوم الأحد الماضي، وهو هدفه الأول مع سانتوس منذ عودته إلى نادي طفولته في بداية الشهر، وساعد اللاعب «33 عاماً» سانتوس في الفوز على أجوا سانتا من الدرجة الرابعة 3-1 في مباراة بطولة ولاية ساو باولو.

وكان هدفه رقم 137 في 229 مباراة مع النادي الذي عاد إليه، بعد أن تركه عام 2013 للانضمام إلى برشلونة، كما كان هذا هدفه الأول منذ 3 أكتوبر 2023، عندما كان يلعب مع الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

وأنهى عقده مع النادي السعودي نهاية يناير الماضي ليعود إلى بلاده، وقضى نيمار 18 شهراً مع الهلال بعد انضمامه من سان جيرمان في أغسطس 2023، وخاض نيمار 5 مباريات مع البرازيل قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة، خلال مشاركته مع البرازيل أمام أوروجواي.